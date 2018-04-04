الاتفاق مع تحالف مصري لتنفيذ محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

وزير التقل: مراجعة قرار 800 بعد تلقي الوزارة شكوي من الشركاتمدحت إسماعيل قال اللواء مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية، إن الميناء أوشك على الانتهاء من دراسة عرض تحالف محلي يتضمن تأسيس شركة لتنفيذ محطة متعددة الأعراض في المنياء باستثمارات تصل إلى 450 مليون دولار إضافة إلى 100 مليون

وزير التقل: مراجعة قرار 800 بعد تلقي الوزارة شكوي من الشركات

مدحت إسماعيل



قال اللواء مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية، إن الميناء أوشك على الانتهاء من دراسة عرض تحالف محلي يتضمن تأسيس شركة لتنفيذ محطة متعددة الأعراض في المنياء باستثمارات تصل إلى 450 مليون دولار إضافة إلى 100 مليون دولار معدات ستعمل في المحطة بعد إنشائها.

وأضاف لـ”المال”، على هامش تدشين تجارب 4 قاطرات لصالح موانئ البحر الأحمر، أن تفاصيل الاتفاق سيتم الإعلان عنها نهاية أبريل الحالي، مضيفا أن المشروع سيتم تنفذه من خلال الشركات المحلية.

وتابع: عطية، أن المنياء اقترب على الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة اللوجيستات برأسمال 10 ملايين جنيه التي تستهدف الميناء إنشاءها بمساهمات من موانئ دمياط والبحر الأحمر، لافتا إلى أن الشركة ستقدم جميع الخدمات الملاحية.

ولفت رئيس الميناء إلى أن مستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مشيرا إلى أنه تم تحقيق إيرادات بقيمة مليار جنيه خلال 7 أشهر ماضية.

وألمح إلى أن الميناء يقترب من صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء لتخصيص 400 فدان لصالح المنياء لإقامة منطقة لوجيسيتة.

على صعيد متصل، قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إنه يجري حاليا مراجعة لقرار مرارة النشاط البحري رقم 800، وذلك بعد تلقي قطاع النقل البحري بالوزارة شكوى من الشركات العاملة في المواني، موصخا أن المراجعة عادية خاصة بعد مرور عام و3 شهور على تطبيق القرار.

وقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أمس بتدشين واجراء تجارب رصيف و وضع الارينة لعدد ( 4 ) قاطرات بحرية وذلك وسط احتفالية كبرى بحضور الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحرى و رئيس قطاع النقل البحرى ورؤساء موانى الاسكندرية و دمياط ورئيس هيئة السلامة البحرية و وعدد كبير من قادة القوات البحرية و مسئولى وزارة النقل وقطاع النقل البحرى .

وتم تدشين القاطرة تحيا مصر/2 و بدء تجارب الرصيف للقاطرة تحيا مصر/1 بتكلفة اجمالية 230 مليون جنيه بقوة شد للقاطرة 70 طن ، طول 36 متر ، عرض 13 متر ، غاطس 6 متر و سرعة 12 عقدة للعمل بميناء السخنة لاستخدامهم باعمال القطر و الارشاد لسفن الغاز و السفن العملاقة التى تحتاج لقاطرات بمواصفات خاصة و وضع الارينة للقاطرتين تحيا مصر/3 و تحيا مصر/4 بتكلفة اجمالية 514 مليون جنيه بقوة شد للقاطرة 55 طن ، وطول 35 متر ، عرض 12 متر ، غاطس 5.3 متر و سرعة 12 عقدة بالشركة المصرية لاصلاح و بناء السفن للعمل بموانى الهيئة .

وأضاف أن ذلك يأتي فى إطار جهود وزارة النقل لتطوير قطاع النقل البحرى و رفع كفاءة الوحدات التى تستخدم لاعمال القطر و التدفيع و المصاحبة و المساعدة فى عمل المناورة و التوجيه و الفرملة للسفن القادمة و المغادرة و العمل كوحدة اطفاء حريق بامكانيات متطورة مع الثبات فى المكان و تستخدم كوحدة بحرية فى الطوارىء لافتا الى أن القاطرات تتميز بالعمل بكفاءة عالية فى السرعات العالية و البحر العالى كما تتلاءم مع ظروف التشغيل وفقا للظروف المناخية المختلفة.