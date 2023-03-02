الاتصال بالخط الساخن 114.. محافظ القاهرة يوجه بتكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القاهرة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس دون أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

ووجه محافظ القاهرة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني والمرور علي المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة .

الخط الساخن فى القاهرة

وناشد محافظ القاهرة، المواطنين بتقديم شكوى تغيير تعريفة الركوب على رقم الخط الساخن بمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦ و١١٤ فى حالة أى زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .