«الاتصالات»: ADSL ترفع عدد مشتركي الأرضي 300 ألف عميل بأكتوبر 2019

كشفت مؤشرات وزارة الاتصالات، عن زيادة أعداد مشتركي الهاتف الأرضي فى مصر خلال أكتوبر الماضي بنحو 300 ألف عميل جديد؛ ليصل إجمالي عدد المشتركين إلى 8.7 مليون، مقابل 8.4 مليون فى سبتمبر 2019.

وأرجعت مصادر فى قطاع الاتصالات السبب وراء زيادة أعداد المشتركين إلى نمو معدل الاشتراكات فى خدمات الإنترنت فائق السرعة ADSL بالتزامن مع إجازات آخر العام الدراسي .

فى سياق متصل، ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة ADSL بنحو 100 ألف مستخدم ليصل الإجمالي فى أكتوبر إلى 7.2 مليون مستخدم مقابل 7.1 مليون فى سبتمبر .

وكشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، فى تصريحات سابقة عن ربط 800 مبنى حكومى فى محافظة بورسعيد بشبكة الألياف الضوئية، من خلال الشركة المصرية للاتصالات، وذلك خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه.

كما تستهدف الوزارة أيضا زيادة متوسط سرعة الإنترنت الأرضي فى مصر خلال العام الحالي إلى 20 ميجابايت لكل ثانية مقارنة بـ 18 ميجابايت بنهاية ديسمبر الماضي .