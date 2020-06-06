الاتصالات : 600 مليون جنيه تكلفة مبادرة «مستقبلنا رقمي» وتدرب 100 ألف شاب

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة “مسنقبلنا رقمي” لتدريب الشباب كلف الحكومة 600 مليون جنيه وتستهدف تدريب 100 ألف شاب، موضحا أن المبادرة هي مجموعة من الدورات التدريبية والتعليمية لتأهيل الأشخاص لسوق العمل.

وأضاف في مداخلة هاتفيه له مع برنامج التاسعة على التلفزيون المصري إن المبادرة بدأت من نهاية رمضان وتقدم لها 35 ألف شاب خلال أسبوعين فقط، موضحا أن المبادرة مجانية بشكل كامل ولاتحتاج إلى امتحانات في مستواها الأول.

وأوضح أن المبادرة تتيج التدريب والتعلم عبر الانترنت في ثلاثة مجالات وهي التسويق الرقمي وعلوم البيانات وتصميم المواقع الإلكترونية، مشيرا إلى أن إقبال الشباب على التدريب يدل على أن الشباب المصري مقبل على العلم والاجتهاد .

وأكد أن الوزارة لم تتلق أية شكاوى من الانترنت في إمتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي أثناء أداء الامتحان بشكل إلكتروني، مشيرا إلى أن الشبكات تتحمل أكثر من ضعف الحمل العادي.