«الاتصالات»: 3.6% ارتفاعا في عدد مشتركي المحمول خلال يوليو الماضي  

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصول أعداد مشتركي المحمول فى مصر، خلال يوليو الماضي، إلى 104.3 مليون مشترك، مقارنة مع 98.8 مليون مشترك، خلال الشهر نفسه من 2022، بنسبة نمو بلغت 3.65%.

ووفق تقرير مؤشرات الوزارة، ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول في مصر، خلال يوليو من العام الحالي، إلى 69.4 مليون مستخدم، مقارنة مع 74.1 مليون مستخدم خلال الشهر نفسه من العام الماضي، مسجلًا نسبة نمو بلغت 6.78% على أساس سنوي، محققة زيادة في كثافة انتشار الإنترنت بنسبة 72.2% خلال عام 2021- 2022.

جاء أيضًا في تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن أعداد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة عن طريق المحمول بلغ 11.6 مليون مستخدم، مقارنة مع 10.6 مليون مستخدم خلال الشهر نفسه في العام السابق عليه، بنسبة نمو سنوي بلغت 9.8%،

فيما جاءت نسبة مستخدمي الإنترنت فائق السرعة عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول 71.1%، وذلك في يوليو من العام الحالي، مقارنة مع 70.3% للشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة نمو 0.77%.

تصدّر كل من القاهرة الكبرى والدلتا المناطق الجغرافية الأكثر استخدامًا للإنترنت فائق السرعة ADSL عن طريق المحمول، بنسبة 35% لكليهما، تليها منطقة وجه قبلي بنسبة 15%،

وجاء في المركز الثالث الإسكندرية ومطروح بنسبة 9% فقط، ثم تذيلت منطقة مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر القائمة بنسبة لم تتجاوز 6%.