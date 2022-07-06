«الاتصالات»: 15 جهة تقدم 138 خدمة عبر منصة مصر الرقمية أبرزها التموين والتأمينات (فيديو)

أكد المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية في أواخر عام 2020 وكان بها 35 خدمة، والبداية كانت محافظة بورسعيد.

وقال العطار مداخلة هاتفية في برنامج “اليوم” على فضائية دي إم سي، إنه تم تنفيذ 3 تحديثات على شكل ومحتوى البوابة، وحاليًا يتم تقديم 138 خدمة، لنحو 15 جهة حكومية.

وأضاف “العطار” أن عدد المشتركين في منصة مصر الرقمية يبلغ حاليًا 5 ملايين مشترك، قاموا بعمل ما يقرب من 20 مليون معاملة، لافتاً إلى أن أكبر المعاملات هي الخاصة بوزارة التموين، ثم التأمينات الاجتماعية، ثم التوثيق والشهر العقاري.

وأوضح “العطار” أنه سيتم إطلاق خدمات خاصة بالكهرباء والتعليم، مشيراً إلى أنه لا يتم الاحتفاظ ببيانات المواطنين على المنصة، لكن يتم الحصول على البيانات من مختلف الوزارات التي تقدم خدماتها عبر المنصة، وهناك تأمين شامل للمنظومة ويتم اتباع أحدث الأساليب العالمية في تأمين البيانات .