«الاتصالات» و«الاستشعار عن بُعد» تتعاونان لتطوير وإطلاق أقمار صناعية صغيرة الحجم

تعكف الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة البحث العلمى على تطوير وإطلاق أقمار صناعية تجريبية صغيرة الحجم مختصة بالتطبيقات الزراعية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات .

وعلمت «المال» -من مصادر مطلعة- أن الأقمار الجديدة من شأنها التقاط صور دقيقة للمساحات الزراعية المختلفة على مستوى الجمهورية، ومساعدة الجهات المعنية على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن خريطة الاستصلاح، لافتة إلى أنه لم يحدد موعد إطلاقها حتى الآن .

وأوضحت المصادر -فى تصريحات لـ”المال”- أن الهيئة تعمل على تنفيذ مسارين، أولهما تطوير أقمار صناعية وأجزائها المختلفة، والآخر يتعلق بتطبيقات الاستشعار وصور هذه الأقمار، مع تحليل كامل للبيانات يفيد أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن استراتيجية الهيئة خلال العام المقبل ترتكز على تطوير البنية التحتية للمحطة الأرضية التابعة لها فى محافظة أسوان لاستقبال أكبر عدد من الأقمار الصناعية مع تحسين جودة صور الخرائط بنظام الطبقات المتعددة multi layers.

ولفتت إلى أن الهيئة تنفذ حاليًا مجموعة من المشروعات القومية، أبرزها تحديد المناطق الصالحة للزراعة، وأنواع المحاصيل لكل قطعة أرض ضمن مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان، وذلك من خلال صور الأقمار الصناعية والخرائط.

وأشارت إلى أن شعبة الزراعة داخل هيئة الاستشعار نجحت خلال المرحلة الماضية فى تطوير برج مزود بحساسات يتم استغلالها فى قياس وتقييم درجة جودة التربة الزراعية، وإرسال كل المعلومات للمزارعين عبر تطبيق على أجهزة المحمول . يذكر أنه تم إطلاق أول قمر صناعى مصرى للاستشعار عن بُعد فى عام 2007 تحت اسم “إيجيبت سات وان” بالتعاون مع وزارة الاتصالات.