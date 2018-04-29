الاتصالات: نستهدف ميكنة جميع الخدمات الحكومية قبل نهاية 2019

محمود جمال وسمية كمال:تستهدف وزارة الاتصالات ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بنهاية العام المقبل. وقال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، إن وزارته لديها استراتيجية ورؤي محدده للتحول نحو المجتمع الرقمي عبر آليات متنوعة منها تطوير شبكات الاتصالات وتقديم خدمات الجيل الرابع للم

محمود جمال وسمية كمال:

تستهدف وزارة الاتصالات ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بنهاية العام المقبل.

وقال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، إن وزارته لديها استراتيجية ورؤي محدده للتحول نحو المجتمع الرقمي عبر آليات متنوعة منها تطوير شبكات الاتصالات وتقديم خدمات الجيل الرابع للمواطنين.

وأكد القاضي خلال كلمته في الجلسه الافتتاحية، أن تحديث القطاعات الاقتصادية إلكترونيا سيساهم في بناء قاعدة بيانات راسخة وثابتة وتقديم خدمات قيمة مضافة جديدة منها الكارت الموحد الذكي ومنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن قطاع الاتصالات يحتوي علي أكثر من فرصة استثمارية واعدة تتمثل في تصنيع وتوطين الإلكترونيات في مصر وطرح خدمات الجيل الخامس للاتصالات واستبدال الخطوط الأرضيه النحاسية بكابلات الألياف الضوئية فضلا عن تطبيقات إنترنت الأشياء.