الاتصالات: نستهدف إنتاج وتطوير التكنولوجيا

المال - خاصأكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تسعى لأن تكون عضو مؤثر دولياً منتج ومطور للتكنولوجيا وليس كمستهلك ومستخدم فقط، مشيرا إلى اهتمام الدولة بعدد من المجالات التكنولوجية مثل انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبرمجيات المدمجة.جاء ذلك خلال كلمته

المال – خاص

أكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تسعى لأن تكون عضو مؤثر دولياً منتج ومطور للتكنولوجيا وليس كمستهلك ومستخدم فقط، مشيرا إلى اهتمام الدولة بعدد من المجالات التكنولوجية مثل انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبرمجيات المدمجة.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش مشاركته في مؤتمر قمة مراجعة الاتصالات الذي ينعقد في دبي، بالإمارات العربية المتحدة خلال يومي 6 و7 ديسمبر الجاري.

وشدد على أن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو تفعيل استراتيجية قومية أولوياتها مبنية على الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

ولفت الوزير إلى أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في ميكنة دورات العمل داخل أجهزة الدولة من أجل مكافحة الفساد ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين

وأكد أن ميكنة دورات العمل العمل تعطي فرصا للشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجالات محددة مع تعظيم الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية والاستفادة من خبراتها واستثماراتها وخاصة في تطوير التكنولوجيا وذلك في إطار استراتيجية الدولة في تبني السياسات والادوات الداعمة للتحول نحو المجتمع الرقمي.

كما استعرض أيضا التطورات التي حققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري للتحول نحو المدن الذكية التي تعتمد على الذكاء التكنولوجي، والتحكم الكترونيا في نظم العمل بالمباني.

وأكد أنه سيتم تطبيق هذا النظام في العاصمة الإدارية الجديدة ومُدن جديدة تم التوجيه بإنشائها.

وأوضح أن مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد نموذج واقعي لاستخدام إنترنت الأشياء، حيث يتم خلالها استخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات المتطورة بمختلف قطاعاتها.