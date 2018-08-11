الاتصالات: ندرس طرح حوافز لجذب مستثمرين جدد للمناطق التكنولوجية

المال – خاص :قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة تفقدية للمنطقة التكنولوجية بمدينة السادات في محافظة المنوفية، بحضور قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رافقهما خلال الزيارة قيادات محافظة المنوفية.واستهل طلعت زيارته بتفقد سير العمل في عمليات تطوير و

المال – خاص :

قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة تفقدية للمنطقة التكنولوجية بمدينة السادات في محافظة المنوفية، بحضور قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رافقهما خلال الزيارة قيادات محافظة المنوفية.

واستهل طلعت زيارته بتفقد سير العمل في عمليات تطوير وتجهيز المباني تمهيدا لتسكين الشركات بها؛ حيث قام السيد الوزير بتفقد مباني الشركات والتدريب وكذلك المركز التكنولوجي لخدمة المواطن.

وأكد الوزير خلال جولته على أهمية تحفيز الشركات للاستثمار في المناطق التكنولوجية، وتوفير كافة الإمكانيات التقنية والفنية التي تساعد الشباب المبتكر وأصحاب العمل الحر على تعزيز قدراتهم، وإطلاق طاقتهم الإبداعية، وزيادة مُنتجاتهم الرقمية، موضحا أن سوق العمل الحر هو سوق عالمي مفتوح، والطلب على خدماته في نمو مطرد.

كما وجه نحو ضرورة توفير خطوط لنقل العاملين بالمنطقة التكنولوجية والزائرين وذلك بالتنسيق مع المسؤولين في محافظة المنوفية.

وتقام المنطقة التكنولوجية بمدينة السادات على مساحة 50 فدان وتضم العديد من الانشطة التي تشمل مجالات صناعة التعهيد، وتصميم وتصنيع الالكترونيات، ومعامل للتطوير والتميز، ومراكز لتقديم خدمات التعليم وبناء القدرات، بالإضافة الى اقامة مركز لخدمة المواطنين، وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بتنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية في كل من مدينة برج العرب بمحافظة الاسكندرية، ومدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف.