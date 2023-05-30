الاتصالات: مليار جنيه سنويا من التقاضي عن بعد بالمحاكم وإنشاء منصة معلوماتية بالذكاء الاصطناعي

أكد المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات أكثر القطاعات نموا في الحكومة ولدينا 6 مناطق تكنولوجيا والقرية الذكية نسعي دائما أن ننمي ونطور عوائد الإيجارات.

وشدد هندي على أن تطبيق منظومة التقاضي عن بعد في المحاكم يوفر للدولة مليار جنيه سنويا، مؤكدا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصدد إنشاء منصة معلوماتية تعمل من خلال الذكاء الاصطناعي، بجانب استخدام أساليب ونماذج للتنقيب عن المياه الجوفية وتخزينها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة الموازنه العامة للدولة الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتيه والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي.

من جانبه، أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن وزارة الاتصالات حققت إنجازات كبيرة ترجمتها الأرقام والمساهمات الواقعيه التي قدمتها للموازنة العامة أو للمجتمع بالإضافة إلى جهودها في الارتقاء بمنظومة التحول الرقمي.

وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم بأن لجنة الاتصالات داعمة لكل جهود التطوير والتحديث التي تقوم بها وزارة الاتصالات، بما يواكب خطة القيادة السياسية في السير نحو الجمهورية الجديدة.

نشأت منصور: الاتصالات مصدر مهم للخزانة العامة ويسأل عن جهود الميكنة لكل القطاعات

من جانبه أشاد النائب أحمد نشات منصور وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بجهود وزارة الاتصالات مؤكدا بأنها مصدر مهم الموازنة العامة، وتقدم جهود تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وتساءل نشأت منصور خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، عن بند الإيرادات الأخرى والايرادات المتنوعة، وهى بزيادة 2 مليار جنيه، وأوضح ممثلو الوزارة، أن هذه الزيادة جاءت بسبب توصيل الألياف الضوئية وخطوط الفايبر لقرى حياة كريمة.

وأشاد نشات منصور بجهود الوزراء في التحول الرقمي متسائلا عن جهود الميكنة التكنولوجية للدولة، وهل الميزانية المتاحه لهذا البند هذا العام كافية أم لا ، حيث أننا مازلنا نعاني من ضعف البنية التكنولوجيا.

وردت الوزارة أن تمويل الميكنه الوزارة ليس الوحيد وانما كافيا لدعم وتشغيل كافة ميكنة الجهات والوزارات المختلفة، حيث يتم الأمر مشاركة بين الوزارة وباقى الوزارات وأن موازنة الوزارة فى هذا البند 700 مليون جنيه.

وطالب نشات بتوضيح الخطة الاستثمارية للوزارة وجهود الوزارة في المبادرة الرئاسيه حياة كريمه ومدينة المعرفة.