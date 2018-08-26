الاتصالات: مفاوضات مع شركات محلية وعالمية للاستثمار في المناطق التكنولوجية‎

محمود جمالكشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات في اول تصريخات صحفية له خلال زيارته للمنطقة التكنولوجية ببرج العرب عن إجراء مفاوضات مع عدد من الشركات المصرية والعالمية للاستثمار في المناطق التكنولوجية الجديدةوأوضح طلعت أن الهدف من هذه الزيارة الوقوف على إمكانيات المنطقة التكنولوجية بما

محمود جمال

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات في اول تصريخات صحفية له خلال زيارته للمنطقة التكنولوجية ببرج العرب عن إجراء مفاوضات مع عدد من الشركات المصرية والعالمية للاستثمار في المناطق التكنولوجية الجديدة

وأوضح طلعت أن الهدف من هذه الزيارة الوقوف على إمكانيات المنطقة التكنولوجية بما تضمه من استثمارات وعقول بشرية.

وأضاف أنه التقى خلال زيارته لمبنى التدريب والكول سنتر بعدد من الشباب الواعد الذي يعمل في هذه الصناعة واستمع الى مطالبهم، مشيرا إلى أن المنطقة التكنولوجية سيتم فيها تعميق وتوطين التكنولوجيا .

يشار إلي أن الحكومة تستهدف انشاء ٧ مناطق تكنولوجيه باستثمارات 24 مليار جنيه علي مستوى الجمهورية