الاتصالات: كارت الخدمات الحكومية مجاني وبسواعد مصرية

أكد الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، أن كارت الخدمات الحكومية الموحد أصدرته السواعد المصرية وشاركت فيه 26 شركة بجانب هيئة البريد المصري التى تولت إصداره وتوزيعها عبر مكاتبها وشركة أي فايناناس التى أمدت المنظومة الجديدة بكافة قواعد بيانات المواطنين، لافتا إلى أن منظومة العمل به بدأت منذ 5 سنوات.

وأضاف أن الكارت الموحد بسمح بالحصول ليس فقط على المقررات التموينية ولكنه يسمح بالحصول على الخبز الحر.. وقد تم التخطيط لتوزيعه على المواطنين الذين يتلقون رسائل بريد نصية على هواتفهم الشخصية خلال 3 أسابيع من الآن .

وتابع: إن الكارت مجاني لن يدفع المواطن قيمته إلا فى حالة تعرضه للتلف أو الفقد بـ 300 جنيه، لنضمن حفاظ المواطن عليه خاصة وإنه يتيح حرية وسهولة الفصل والإضافة وتيهيل الخدمات الإدارية الخاصة بالبطاقة التموينية.

وكشف نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمى تفاصيل كارت المواطن الموحد الذي تم إصداره بالتعاون بين وزارة الاتصالات وهيئة البريد ، مشيرا إلى أن الكارت الموحد الجديد يساعد على توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن المرحلة الأولى ستضم خدمات التموين والتأمين الصحى الشامل، إضافة إلى خدمات المدفوعات الإلكترونية.

واشار إلى أن الدولة تقدم الكارت الموحد للمواطن بالمجان وكل مواطن يحصل على الكارت الموحد سيقوم بفتح حساب شخصي في هيئة البريد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، وسيكون مزودًا ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى متلقيها، ولفت العطار إلى أنه سيتم بدء العمل بالكارت الموحد ببورسعيد كبداية وتجربة استرشادية سيتم تعميمها علي باقي المحافظات.

محافظ بورسعيد يراهن على وعي المواطن

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد استقبل اليوم، الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والوفد المرافق، بديوان عام المحافظة، وذلك لتدشين منظومة الكارت الموحد الذكي للمواطن، والذي يأتي استكمالا لمنظومة التحول الرقمي التي شهدتها المحافظة في كافة المجالات.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور ابراهيم سرحان رئيس مجلس ادارة شركه اي فاينانس، ودكتور مي فاروق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ودكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصري، وعدد من الجهات التنفيذية.

ورحب محافظ بورسعيد بالدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات والوفد المرافق، مؤكدا أن زيارته تأتي استكمالا للجهود المشتركة بين المحافظة والوزارة في تطبيق منظومة التحول الرقمي في عدد من المجالات، مثنيا على جهود وزارة الاتصالات في ملف تطبيق التحول الرقمي ببورسعيد ، لافتا إلى أن الاجتماع يتناول إجراءات تسليم الكارت الموحد للمواطن ، وتوضيح كل ما يخص الكارت الموحد الذكي، لتعريف المواطن بكيفية الحصول عليه والتعامل من خلاله، كجزء من منظومة الحوكمة التي تستهدفها الدولة المصرية، والتي تهدف للقضاء على أشكال الفساد و سرعة وسهولة تقديم الخدمة للمواطن.

و أكد محافظ بورسعيد أن الكارت الموحد الذكي هو كارت مسبق الدفع يتم استخدامه في خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل و خدمات المدفوعات الحكومية، مؤكدا أن تطبيق المنظومة استغرق عدد من السنوات ووراءه مجهود كبير من اجل خدمة المواطن في المقام الاول، حيث يهدف الكارت الموحد لتأمين خدمات المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، مشيرا أن سيكون لكل فرد يحمل بطاقة رقم قومي كارت خاص به.

و أكد محافظ بورسعيد على ضرورة وعي المواطن بجهود الدولة نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة، و عدم الانصياع خلف الشائعات التي تعطل مسيرة التنمية، مؤكدت أن كافة الجهات المعنية بالدولة تعمل في المقام الاول لصالح المواطن،

منوها بأن الكارت يهدف لتوفير ما يحتاجه المواطن من متطلباته الأساسية، وأوضح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن الكارت يستهدف تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع إجراءات الحصول عليها، إضافة إلى ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي، منوهًا إلى أنه سيمثل نقلة نوعية فى منظومة الخدمات المقدمة للمواطن ، ضمن منظومة عملاقة للتحول الرقمي.

وتستهدف تطبيق منظومة الكارت الذكي الموحد، ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب أو الاستيلاء على دعم المواطن، حيث لن يستطيع المستفيد من كارت الدعم الموحد الاستغناء عنه، كما أنه هذا الكارت لن يكون بديلا عن بطاقات التموين، ولكنه سيكون كارت متعدد الخدمات يستطيع المواطن الحصول منه على حقوقه في الدعم من الدولة في مختلف القطاعات.