«الاتصالات»: صادرات مصر الرقمية تتجاوز 4 مليارات دولار بنهاية العام

تخطط وزارة الاتصالات للوصول بحجم صادرات مصر الرقمية بنهاية العام الحالى لأكثر من 4 مليارات دولار.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه يسعى لتحقيق ذلك من خلال العمل على عدة محاور أولها تشجيع ودعم توسعات الشركات العالمية فى مصر، وتوفير مزيد من الحوافز الاستثمارية لها ، والاستمرار فى دعم صادرات شركات التكنولوجيا المحلية ودعم مناخ ريادة الأعمال للشركات الناشئة .

وأوضح طلعت فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن استراتيجية الوزارة تتضمن أيضا العمل على بناء قدرات الشباب كونهم أحد أهم المزايا التنافسية لمصر فى هذه الصناعة، علاوة على الاهتمام بقطاع المهنيين المستقلين وتأهيل أعداد كبيرة منهم من خلال البرامج التدريبية التى توفرها الوزارة من أجل تمكينهم من تقديم خدمات تكنولوجية وتصديرها عن طريق العمل الحر.

وأكد أن مصر تعد واحدة من المقاصد المتميزة فى مجال تقديم الخدمات المشتركة وخدمات التعهيد العابرة للحدود، لما تمتلكه من قدرات وفرص كبيرة لاستضافة مراكز الخدمات عالية التخصص وعلى نطاق واسع إذ طورت الشركات العاملة فى مصر خدماتها من خلال انتقالها من خدمات مراكز الاتصال متعددة اللغات إلى الخدمات المتخصصة عالية القيمة مثل تطوير المنتجات والبحث والتطوير.

وأضاف أن الوزارة أطلقت خلال المرحلة الماضية عدة مبادرات لتنمية المهارات الرقمية لدى الشباب منها «شغلك من بيتك» و«مستقبلنا رقمى» بما ينعكس بالإيجاب على خلق فرص عمل جديدة وتوطين التكنولوجيا فى السوق المحلية .

يشار إلى أن حجم صادرات مصر الرقمية خلال العام المالي 2018/ 2019 المنتهى فى يونيو من العام الماضى وصل إلى 3.67 مليار دولار ، وتشمل الصادرات برامج سوفت وير وتطبيقات وحلول تكنولوجيا وخدمات كول سنتر لأسواق أوروبا وأمريكا ومنطقة الخليج العربى .

وتسعى الوزارة من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ( إيتيدا) إلى تنمية الصادرات الرقمية كما وكيفا ودعم منظومة التحول الرقمى فى مصر، فضلا عن وضع منظومة متكاملة لتحفيز الإبداع وريادة الأعمال، وتوطين صناعة الإلكترونيات.