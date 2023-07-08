«الاتصالات» توقع مذكرتي تفاهم لتنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي الرقمي في المنوفية

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة المنوفية للتعاون فى تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسى الرقمى بديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات، وتنفيذ الأنشطة التوعوية الرقمية لمواطنى المحافظة خاصة فى القرى المستهدفة بالمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لنشر الثقافة الرقمية وتنمية قدراتهم الرقمية، لتمكينهم اقتصادياً بما يوفر حياة كريمة لهم.

جاء ذلك فى إطار زيارة الوزير لمحافظة المنوفية لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى المحافظة.

وقع مذكرة التفاهم المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، و محمد موسى نائب محافظ المنوفية.

واستعرضت لبيب أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية فى مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة فى مجال التطوير المؤسسى الرقمى ودعم جهود التحول الرقمى بالمحافظة.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا قد قامت بتنفيذ عدد (933) شهادة لبرامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد (849) من العاملين بالمحافظة والمديريات والمراكز والقرى التابعة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مبادرات تنمية وبناء القدرات الرقمية والتوعية والتثقيف والتأهيل الرقمى للمواطنين لعدد (7674) مواطن من كافة الفئات المجتمعية بواقع (10657) مسار مختلف، طبقاً لأحدث المعايير الدولية وبالشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية العاملة فى المجال.

كذلك شهد الدكتور عمرو طلعت، واللواء ابراهيم أبو ليمون توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمحافظة لتطوير القدرات وبناء المهارات الرقمية للمواطنين وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة بالمنوفية.

وقع مذكرة التفاهم المهندسة هدى دحروج مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية، ومدير مشروع التحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة فى مصر، ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية.

وأوضحت دحروج أبرز المشروعات التى سيتم تنفيذها فى إطار مذكرة التفاهم التى تمتد لمدة عامين والتى تستهدف استخدام أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق عدد من أهداف التنمية المجتمعية بالمحافظة.

وتتضمن مذكرة التفاهم عدة محاور رئيسية تتمثل فى تأهيل وتنمية القدرات والمهارات الرقمية الشباب بمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتى تلبى احتياج سوق العمل الحر، بمستهدف 1000 متدرب على برامج أساسيات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع المؤسسات المعنية الحكومية والخاصة. فضلا عن إتاحة ونشر ثقافة التعلم الإلكترونى من خلال اعتماد 10 مراكز تعلم إلكترونى بالمحافظة (برنامج أكاديميات سيسكو)، لتكون تابعة للإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بالوزارة، واستهداف 1000 مستفيد من خلال هذه المراكز.

كذلك تتضمن مذكرة التفاهم تنفيذ أنشطة (مبادرة قدوة تك) بمحافظة المنوفية، حيث تستهدف المبادرة تمكين عدد ١٠٠ رائدة أعمال من صاحبات المشروعات الحرفية والخدمية بالتدريب على مهارات التسويق الرقمى باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى ومنصات التجارة الاليكترونية.

وبالتوازى مع ذلك يتم عقد عدد من ندوات التوعية بمستهدف 300 مستفيدة بجلسات داعمة للتسويق الرقمى والتجارة الاليكترونية والموضوعات المتصلة بها ذات الأبعاد التنموية.

إضافة إلى توفير خدمات تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة من أجل التوظيف، من خلال نشر أنشطة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة (تأهيل).

كما افتتح الوزير والمحافظ يرافقهما الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد مكتب بريد شبين الكوم الجديد بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.

ويقع مكتب بريد “شبين الكوم الجديد” على مساحة ٢٢٠ متر مربع وبه ١٣ شباك يقدم من خلالها جميع الخدمات البريدية وخدمات الشهر العقارى للمواطنين ومزود بماكينتى صراف آلى.

كذلك تفقد طلعت و أبو ليمون مركز خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات WE شبين الكوم (1). وكان فى استقبالهما المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات وعدد من قيادات الشركة.

وخلال زيارته للمركز؛ دار حوار بين الوزير والمواطنين المتواجدين داخل للمركز للاطمئنان على مدى رضائهم عن جودة خدمات الاتصالات المقدمة لهم.ويقدم المركز عدد من خدمات الاتصالات للمواطنين تتضمن خدمات الخط الأرضى الثابت، وخدمات الانترنت الثابت، والخدمات المضافة لخدمات الانترنت الثابت، بالإضافة إلى خدمات المحمول، وخدمات المحفظة الالكترونية، وخدمات حجز النطاق واستضافة المواقع.

كما يقدم خدمات المحمول للشركات، وبيع أجهزة واكسسوارات المحمول والأرضى والانترنت باختلاف أنواعها، وخدمة التقسيط لأجهزة المحمول والانترنت الثابت بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى وبنك مصر؛ حيث يقبل الفرع المدفوعات الحكومية الإلكترونية لخدمات الإنترنت الثابت والمحمول. وأيضا يقدم الفرع خدمات التوقيع الإلكترونى والختم الإلكترونى كأول فرع بالمحافظة يقدم تلك الخدمة.