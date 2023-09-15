«الاتصالات» توقع مذكرة تفاهم مع «VM ware» العالمية لتدريب 5000 على تطوير البرمجيات والحوسبة

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى سان فرنسيسكو بالولايات المتحدة، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة “فى إم وير” VMware العالمية المتخصصة فى مجالات البنية التحتية السحابية بشأن إطلاق مبادرة Multi-Cloud ضمن برنامج أكاديمية “فى إم وير” VMware لتكنولوجيا المعلومات.

وتهدف المبادرة فى عامها الأول إلى تدريب 5000 متدرب فى عدة مسارات هى: السحابة المتعددة، وتطوير البرمجيات، والاتصالات، وتدريب المدربين على أن يتم البدء بهذا المسار بتدريب عدد يتراوح بين 100 و150 متدربًا.

وقَّع مذكرة التفاهم المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، وكيت كالبرت الرئيس التنفيذى للتكنولوجيا بشركة “فى إم وير” VMware .

وعقب التوقيع؛ عقد طلعت اجتماعًا مع راجو راجورام الرئيس التنفيذى لشركة “فى إم وير” VMware العالمية؛ حيث شهد الاجتماع استعراض مجالات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة “فى إم وير” فى مجالات التحول الرقمى وبناء القدرات الرقمية، كما تم التباحث حول فرص التوسع فى حجم أعمال مركز الخدمات التابع للشركة بمصر.

من جانبه أوضح راجورام، خلال اللقاء، أبرز مشروعات الشركة فى مجالات البنية التحتية والتطبيقات الرقمية وبناء القدرات؛ معربًا عن استعداد الشركة للتوسع فى حجم أعمالها بمصر بهذه المجالات؛ مثنيًا على كفاءة الكوادر الشابة العاملة بالشركة بمصر.

كما بحث طلعت مع جريد موريسون رئيس العمليات فى شركة ” فى إكس آي” VXI إنشاء مركز اتصال للشركة بمصر. وتعدّ شركة VXI من الشركات المتخصصة فى مجال تعهيد العمليات التجارية وخدمة العملاء والحلول الرقمية.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على الحوافز الاستثمارية التى تتيحها إستراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد لتشجيع الشركات العالمية لإنشاء مراكز لها لتصدير خدماتها الرقمية من مصر إلى دول العالم.

وتمّت الإشارة إلى برامج بناء القدرات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ بهدف تطوير مهارات الخريجين والعاملين بصناعة التعهيد، لتوفير كوادر شابة متخصصة فى مختلف مجالات التعهيد، ومن بينها خدمات مراكز الاتصال الدولية، وخدمات تعهيد العمليات التجارية، ومراكز الخدمات المشتركة.

كما التقى الوزير يوكيم كانكل، المدير العام لشركة “سينوبيسيس” Synopsis العاملة فى تصميم أشباه الموصلات، وتصميم برامج التصميم الإلكترونى،

وبحث اللقاء اهتمام الشركة بالتوسع فى حجم أعمالها بمصر فى مجال تصميم الدوائر الالكترونية المتكاملة مع الشريك المحلى،

بالإضافة إلى الاتفاق على التوسع فى أنشطة جديدة للشركة فى مصر؛ ومنها تطوير تطبيقات وأدوات Digital Twin، والتعاون فى مجال بناء القدرات.

وتطرّق اللقاء إلى استعراض الجهود التى تبذلها مصر لتطوير المجالات الأساسية لصناعة الإلكترونيات، بما فى ذلك أشباه الموصلات والأنظمة المُدمجة وتصميم الإلكترونيات؛

كما تمّت الإشارة إلى خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب المزيد من مراكز التصميم الإلكترونى وتعظيم الصادرات فى هذا المجال.

كما عقد طلعت لقاء مع لورانس رئيس شركة ميديا تك “MediaTek” فى الولايات المتحدة، والتى تعد واحدة من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال أشباه الموصلات؛

وناقش اللقاء فرص توسع الشركة فى حجم أعمالها فى مصر بمجال تصميم الدوائر الالكترونية من خلال شركة “إنفنيلنك” Infinilink، والاستفادة من توافر المهارات المتخصصة، ومناخ الأعمال المحفز لنمو الاستثمارات.