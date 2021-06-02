«الاتصالات» توقع بروتوكولي تعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة وأخبار اليوم

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء تطبيق صحفى إلكتروني للهيئة الوطنية للصحافة؛ وذلك تماشيًا مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة في صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ وآخَر لتطوير البنية التكنولوجية لمؤسسة أخبار اليوم إحدى المؤسسات الصحفية القومية.

حضر التوقيع من جانب الوزارة المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، ومحمد حنفي مستشار الوزير للاعلام، واللواء إيهاب صادق مستشار الوزير لشئون العلاقات العامة؛ والدكتور المعتز بالله طه المشرف على قطاع مكتب الوزير، ورنا حته معاون الوزير للشئون الفنية، والمهندسة عزة يحيي مدير مشروعات تطوير البنية التكنولوجية.

ومن جانب الهيئة الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، والدكتورة فاطمة سيد أحمد، ووليد عبد العزيز، وأسامة أبو باشا، وسامح عبد الله، أعضاء الهيئة، ومدحت لاشين المستشار القانوني للهيئة.

ومن جانب مؤسسة أخبار اليوم أحمد جلال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والمهندس هشام الفقي، والمهندس أحمد صلاح.

وتعقيبًا على توقيع البروتوكولين أكد الوزير أن التوقيع يأتى فى إطار التعاون من أجل تمكين المؤسسات الإعلامية من استخدام التكنولوجيات الرقمية لرفع كفاءة الأداء الإعلامى وخلق محتوى تفاعلي رقمي جذاب للمواطنين يتواكب مع التطور التكنولوجي العالمي في مجال الإعلام.

كما يأتي التوقيع فى ضوء سعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعاون مع كل قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية؛ مشيرًا إلى الدور الحيوي للإعلام فى نشر الوعى الصحيح لدى المواطنين وخدمة المصلحة الوطنية.

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الصحافة القومية هي إحدى دعائم وركائز الدولة المصرية وخط الدفاع الأول عنها وإحدى أدوات قوتها الناعمة.

وأشار إلى أن فكرة إنشاء تطبيق صحفى إلكتروني جاءت من واقع حرص الهيئة على ملاحقة الصحافة القومية للتطورات التكنولوجية السريعة وتطوير الصحافة الإلكترونية القومية، وأن يكون هناك نموذج مشرِّف لتطبيق صحفي إلكتروني يمثل الصحافة المصرية.

ويهدف بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة الوطنية للصحافة، إلى تطوير البنية التكنولوجية للهيئة الوطنية للصحافة، والمساهمة فى إتاحة المحتوى الرقمى للهيئة الوطنية للصحافة بشكل فعّال، وإتاحة الأخبار المحلية والعالمية على مدار الساعة، ورصدها لحظة بلحظة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال فى مجال الصحافة المصرية ومواكبة التطور السريع فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتطوير خدمات التحرير الصحفى للأخبار والصحافة الرقمية.

وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول عامًا، ويشمل نطاق أعماله ثلاثة محاور هى: محور تطوير تطبيق الهاتف المحمول للهيئة الوطنية للصحافة من خلال إنشاء وتطوير تطبيق متكامل للهاتف المحمول للهيئة لنشر الأخبار المحلية والعالمية على مدار الساعة، وكذلك نسخ الـPDF بصحف وإصدارات المؤسسات الصحفية القومية وغيرها، والتكامل مع نظام الدفع الالكترونى بنظام محاسبة دقيق وآمن لمتابعة المعاملات المالية لحظة بلحظة.

ويشمل البروتوكول أيضًا محور البنية التكنولوجية والاتصالات من خلال توفير بيئة الاستضافة المناسبة واللازمة للمشروع، وإنشاء غرفة تحرير الأخبار للهيئة الوطنية للصحافة، بالإضافة إلى محور التدريب من خلال تدريب ورفع كفاءة العاملين القائمين على إدارة تطبيق الهاتف المحمول.

وقَّع البروتوكول المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة.

ويهدف بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة أخبار اليوم إلى تطوير البنية التكنولوجية لمؤسسة أخبار اليوم، والمساهمة فى إتاحة المحتوى الرقمى لها بشكل فعّال من خلال تطوير عدد من التطبيقات، وتطوير وميكنة أنظمة (الموارد البشرية، والماليات، والمخازن، والأرشيف الإلكترونى والميكروفيلم) لدى المؤسسة من خلال الحاسب الآلي والإنترنت وتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول عامين، ويشمل البروتوكول تنفيذ عدد من المشروعات هى إنشاء وتجهيز مركز بيانات وتوفير الأجهزة والمُعدات اللازمة، وتطوير البوابة الإلكترونية لمؤسسة أخبار اليوم والتكامل مع الأرشيف الإلكترونى والميكروفيلم، وتطوير تطبيق للهاتف المحمول للمؤسسة،

بالإضافة إلى إنشاء صالة مطورة لإدارة البوابة الالكترونية لها وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتجهيز الغرفة، وكذلك إنشاء الغرفة الذكية لاستقبال وسائل التواصل الاجتماعية وتطوير التطبيق الخاص بها، وأيضًا مركز متطور للترجمة والنشر.

كما يشمل البروتوكول ميكنة دورة العمل المالية والإدارية بين كل قطاعات مؤسسة أخبار اليوم، وتقديم الدورات التدريبية وعقد الاختبارات لشهادة المهارات الأساسية للحاسب الآلى لتنمية مهارات الصحفيين والإداريين فى التعامل مع الحاسب الآلى.

وقَّع البروتوكول المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، وأحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.