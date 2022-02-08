«الاتصالات» توقع بروتوكولا مع بنك مصر للربط مع منصة مصر الرقمية

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنك مصر بشأن تنفيذ أعمال التكامل بين بنك مصر ومنصة مصر الرقمية والمحول الرقمى الحكومى.



وقال الوزير إن القطاع المصرفى يعد واحدا من أهم القطاعات بالدولة؛ حيث تأتى أهمية هذا البروتوكول فى تحقيق التكامل مع هذا القطاع المهم لإتاحة الخدمات الرقمية للمواطنين بكفاءة عالية وعلى النحو الذى يسهم فى توفير الوقت والجهد، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجميع قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية وتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل؛ موضحا أن هذا التعاون بين الوزارة وبنك مصر سيسهم فى تحفيز المواطنين على استخدام الوسائل الرقمية والمدفوعات الإلكترونية كما يسهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالى.

كما أكد محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن هذا التعاون يأتي انطلاقاً من حرص بنك مصر، على تقديم أفضل الخدمات والمدفوعات الإلكترونية وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية لعملائه، بهدف تيسير عملية الدفع على المواطن المصري بما يسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف الشمول المالي، مشيرا إلى قيام بنك مصر بتدشين أول بنك رقمي في السوق المصرية، سعيا من البنك لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير القنوات والحلول الإلكترونية المختلفة للتسهيل على العملاء.

ويتضمن البروتوكول إتاحة وإنشاء خط ربط بين بنك مصر ومنصة مصر الرقمية يسمح بتقديم بعض الخدمات ومنها تسهيل دخول عملاء بنك مصر على خدمات مصر الرقمية من خلال قيام بنك مصر بإنشاء رابط على تطبيق الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاص بالبنك لإعادة توجيه العميل إلى بوابة مصر الرقمية لاستخدام جميع خدماتها المعلنة.

إضافة إلى تسهيل دخول عملاء بنك مصر المسجلين على منصة مصر الرقمية إلى تطبيق الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاص ببنك مصر من خلال قيام منصة مصر الرقمية بإنشاء رابط على الصفحة الرئيسية للمنصة لإعادة توجيه العميل إلى تطبيق الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاص ببنك مصر.



كما يسمح بتقديم خدمات الحصول على فهرس بالخدمات المقدمة من منصة مصر الرقمية من خلال خط الربط الرقمى API بين منصة مصر الرقمية وبنك مصر ليتم عرضه على تطبيق الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاص ببنك مصر، وكذلك السماح لبنك مصر بالحصول على بعض الخدمات الحكومية G2G من خلال إنشاء خط ربط رقمى API بين منصة مصر الرقمية بعد إبرام اتفاق قانونى مع كل وحدة حكومية أو وزارة تابعة.

ووقع بروتوكول التعاون المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، وعاكف المغربى نائب رئيس مجلس الإدارة ببنك مصر.