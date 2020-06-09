«الاتصالات» توقع اتفاقًا مع «أمازون ويب سيرفس» لتدريب 500 متخصص على الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات

وقعت وزارة الاتصالات اليوم مع شركة أمازون ويب سيرفس اتفاقًا لتدريب 500 متخصص على تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات فى الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع.

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إن الإجراء يأتي ضمن مبادرة فرصتنا رقمية التى طرحتها الوزارة فى مايو الماضي لمساعدة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا كجزء من محور التدريب والتشغيل وتعميق المهارات المتخصصة قبل اتجاه الوزارة نحو طرح حزمة مشروعات للشركات تباعًا.

وأوضح طلعت أن أمازون ويب سيرفس شركة عالمية لها باع طويل فى المجال المتخصص، وسيتم اختيار الـ500 شاب الأكثر استعدادًا، سواء من شركة واحدة أو عدة شركات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الوزير اليوم الثلاثاء للإعلان عن توقيع الاتفاقية الجديدة.

وأعلن أنه سيتم تدريب 25 شابًا كمرحلة أولي فى فترة تصل إلي 5 أشهر، لافتًا إلى أن مدة برنامج التدريب تصل إلى عامين ونصف تقريبًَا.

ونوه بأن الوزارة ستتحمل تكاليف تنفيذ المبادرة بالكامل، وتمنحها للمتخصصين رقميًا بالمجان، لافتًا إلى أن الاتصالات تقترب من إغلاق باب تقديم العروض المالية والفنية للشركات ضمن مبادرة فرصتنا رقمية قريبًا.

وكشف أن المرحلة الأولى من مشروعات مبادرة فرصتنا رقمية تتعلق ببناء مصر الرقمية بالتعاون مع وزارات ويئات الدولة المختلفة.

من جانبه، قال الدكتور خالد العطار ، نائب وزير الاتصالات إن الوزارة ستبدأ بداية من غد الأربعاء تلقي طلبات الشركات بشأن البرنامج التدريبي عبر البريد الإلكتروني، بناءً على ثلاثة تصنيفات أولها الدخول فى امتحانات مباشرة وآخر فى مسار تدريب سريع يوم 6 يوليو المقبل، والمسار العادي البالغ مدته 4.5 شهور يوم 16 أغسطس المقبل.

وكانت وزارة الاتصالات قد أطلقت فى مايو الماضي مبادرة لمساعدة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع لمواجهة تداعيات فيروس كورونا تحت اسم “فرصتنا رقمية”، وتتضمن المرحلة الأولى منها طرح 33 مشروعًا، بميزانية 900 مليون جنيه، منها 10% لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات فى تصريحات سابقة إن الوزارة ستتولى طرح جزء من تلك المشروعات بنفسها والتعاقد مباشر مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجزء آخر ستديره الشركات العالمية بالقطاع بناءً على توافر المهارات المطلوبة وسوابق الخبرة لدى الشركات المتقدمة.