«الاتصالات» توضح حقيقة رفع شركات المحمول أسعار كروت الشحن وخفض قيمتها

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و نفت تلك الأنباء

نفى مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن اعتزام شركات المحمول رفع أسعار كروت الشحن من خلال خفض القيمة الفعلية للرصيد ، وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه لا صحة لما تردد حول اعتزام شركات المحمول رفع أسعار كروت الشحن .

وأكدت وزارة الاتصالات أن أسعار كروت الشحن كما هي دون أي تغيير، ودون خفض للقيمة الفعلية للرصيد.

وذكرت الوزارة خلال تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتوضيح الحقائق أن أسعار كروت الشحن مستقرة في الأسواق منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام.

وزارة الاتصالات : العميل يحصل على 70% من قيمة كروت الشحن

وأوضحت وزارة الاتصالات أن العميل يحصل على 70% من قيمة كروت الشحن على النحو التالي:

“كارت فئة 100 جنيه يباع بسعر 100 جنيه ويعطى رصيدا بقيمة 70 جنيهاً، وكارت فئة 10 جنيهات يتم بيعه بـ 10 جنيهات ويعطي رصيدا بـ 7 جنيهات “

” وكارت فئة 50 جنيهاً يباع ب 50 جنيهاً، ويتضمن رصيدا بـ 35 جنيها، وكارت فئة 25 جنيها يباع بقيمة 25 جنيها، ويتضمن رصيدا بـ 17.5 جنيه”.

ومن خلال تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار.

وناشدتهم التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

وأكدت أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (35341300 02).

وقد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع شائعة زيادة كروت الشحن العديد من الشائعات التي صدرت على مدى الأسبوع الماضي وتم تداولها .

وتضمنت تلك الشائعات التي تم نفيها عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في المطارات المصرية للتصدي لفيروس كورونا .

وتضمنت نفي إصابة سوق الخضراوات والفاكهة في مصر بفيروس كورونا وأيضا تم نفي القيام بحملات تفتيشية على المطاعم الصينية بعينها في مصر، كما تم نفي شائعة بانتشار الالتهاب.