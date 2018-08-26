الاتصالات: توصيل 2350 مدرسة بكابلات الفايبر مع بداية العام الدراسي‎‎

محمود جمالقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوحيا المعلومات فى تصريحات صحفية على هامش تفقده المنطقة التكنولوجية ببرج العرب، إنه تم توصيل الفايبر لنحو 1783 مدرسة بنسبة 77%من إجمالى المدارس فى المرحلة الحالية والتى تصل إلى نحو 2530 مدرسة وعلى دخول الموسم الدراسى القادم سيتم الانتهاء من

محمود جمال



قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوحيا المعلومات فى تصريحات صحفية على هامش تفقده المنطقة التكنولوجية ببرج العرب، إنه تم توصيل الفايبر لنحو 1783 مدرسة بنسبة 77%من إجمالى المدارس فى المرحلة الحالية والتى تصل إلى نحو 2530 مدرسة وعلى دخول الموسم الدراسى القادم سيتم الانتهاء من باقى المدارس.



كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عقد اجتماع أمس، لمتابعة الجوانب المتعلقة بمختلف الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد 2018/2019، وتوصيل البنية الأساسية، وتطبيق المناهج الجديدة، وذلك بحضور وزيرى التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب وزير التعليم لشئون المعلمين.











