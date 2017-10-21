الاتصالات تنفي تخارج المصرية من فودافون‎

المال - خاص قال مصدر رفيع المستوي بوزارة الاتصالات، إن ما ورد من أنباء على بعض المواقع الإلكترونية بشان تخارج المصرية للاتصالات من حصتها البالغة ٤٥٪ في فودافون مصر عارٍ تماما من الصحة. وأوضح المصدر أن المصرية ستظل محتفظة بالحصة…

المال – خاص

قال مصدر رفيع المستوي بوزارة الاتصالات، إن ما ورد من أنباء على بعض المواقع الإلكترونية بشان تخارج المصرية للاتصالات من حصتها البالغة ٤٥٪ في فودافون مصر عارٍ تماما من الصحة.

وأوضح المصدر أن المصرية ستظل محتفظة بالحصة كونها استثمارا طويل الأجل يدر لها أرباحا كبيرة.

وكان وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي، كشف في حوار سابق للمال نشرته سبتمبر الماضي، أن قواعد الحوكمة تنص على عدم وجود ممثلين تنفيذين من المصرية كأعضاء فى مجلس إدارة فودافون، ويجب أن يكون هؤلاء الأشخاص محايدين.

وأوضح أنه جارٍ تعيين ممثلين غير تنفيذين للمصرية فى فودافون بخلاف الموجدين حاليا والبالغ عددهم 4 أشخاص يترأسهم أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ TE