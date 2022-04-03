رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، أنباء بشأن إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضا مالية.

وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان رسمي، أنه قام بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق الوزارة أى تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضا مالية، وأن كافة التطبيقات الإلكترونية المتداولة بهذا الشأن وهمية، وغير تابعة للوزارة على الإطلاق.

وحذرت المواطنين من التعامل مع تلك التطبيقات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك التطبيقات.

وناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأى العام.

وناشدهم فى حالة وجود استفسارات الرجوع للموقع الإلكترونى للوزارة (mcit.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).