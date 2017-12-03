الاتصالات تمنح شركات المعادى بارك حوافز قانون الاستثمار

❐ ياسر القاضى: نهدف لجذب استثمارات أجنبية ومحلية لقطاع الكول سنتر

❐ مدحت خليل: ندرس نقل أعمالنا لأماكن بديلة بالمعادى



محمود جمال وأحمد على

تعتزم وزارة الاتصالات إخضاع منطقة المعادى التكنولوجية «المعادى بارك»، لحوافز قانون الاستثمار الجديد، الخاصة بالاستثمار فى مشروع المناطق التكنولوجية الجديدة على مستوى الجمهورية.

وتدرس شركات خدمات تعهيد محلية، وعلى رأسها «راية لمراكز الاتصالات» و«وصلة» الخروج أو تقليص حجم أعمالها بـ«المعادى بارك»، نظرًا لارتفاع أسعار إيجارات المتر بالمنطقة.

قال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، إن وزارته تستهدف من ذلك التوجه جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة بمجال «الكول سنتر»، خلال المرحلة المقبلة.

وينص قانون الاستثمار الجديد على إعفاء مستلزمات إنتاج الشركات العاملة بالمناطق التكنولوجية المستوردة من سداد الجمارك والضرائب، وخصم نسبة من الضرائب تصل إلى 80% من إجمالى رأس المال المدفوع.

وأضاف القاضى فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الوزارة تعتزم تطبيق الحوافز الاستثمارية الجديدة على منطقة «برج العرب» ونظيرتها «أسيوط»، واللتين تم افتتاحهما فى العام الماضى، وذلك بجانب منطقة «المعادى بارك» فى المرحلة الأولى، على ان تنضم كل من مناطق «السادات» و«بنى سويف» فى المرحلة الثانية، وسيتم افتتاحهما على هامش معرض«Cairo ICT».

وفيما يتعلق بشكاوى ارتفاع إيجارات «المعادى بارك»، أكد الوزير أن لجنة التسعير والتى تضم خبراء من قطاع الاتصالات بجانب وزير المالية، تتولى الملف وستقوم بصياغة اقتراحات فى هذا الشأن على أن يتم عرضها على وزير الاتصالات لاحقًا.

وأكد مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أنها تبحث بدائل الخروج من «المعادى بارك» عقب تمسك إدارة القرية بتحصيل قيمة الإيجار الشهرى بالدولار، مضيفا أن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى تحمل شركته فارقا كبيرا شهريا فى قيمة إيجار المبانى بالقرية يصل إلى 90 ألف جنيه .

يذكر أن شركة راية القابضة كانت قد أبرمت اتفاق الإيجار مع القرية التكنولوجية بالمعادى وسعر الدولار يعادل 8 جنيهات، إلا أن قرار تعويم الجنيه إدى إلى ارتفاعه إلى 18 جنيها.

وأضاف خليل لـ«المال» أن شركته تفاوضت مع إدارة القرية من أجل تحويل قيمة الإيجار إلى الجنيه المصرى بدلا من الدولار، وذلك فى ظل ارتفاع سعر الصرف، إلا أن إدارة القرية تمسكت بتحصيل الإيجار بالدولار.

وأوضح رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة “راية القابضة»، أن شركته تبحث عدة أماكن بديلة فى المعادى والقاهرة الجديدة، لنقل أعمال الشركة سواء خدمات «الكول سنتر» و«الداتا سنتر» ، لافتا إلى دراسة آليات الحصول على تلك المبانى الإدارية سواء كانت بنظام الشراء أو الإيجار، وتبحث «راية» عدة خيارات فى هذا الصدد.

يشار إلى أن «راية لمراكز الاتصالات» أرجعت ارتفاع مصروف الإيجار بنسبة 105.59% خلال الـ9 شهور المنتهية من 2017 الجارى، ليسجل 47.4 مليون جنيه، مقارنة بـ 23.07 مليون جنيه، إلى زيادة سعر صرف الدولار الخاص بالقيمة الإيجارية لمبنى الشركة بالقرية التكنولوجية بالمعادي.

وقال سعيد رياض، مدير القطاع التجارى بشركة «وصلة» لخدمات التعهيد، إن شركته قد تضطر إلى تقليص حجم أعمالها أو الخروج من منطقة المعادى التكنولوجية حال قيام إدارة الأخيرة برفع سعر إيجار المتر خلال العام المقبل.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن سعر الإيجار الحالى الذى تسدده الشركة للمتر يبلغ 8.88 جنيه، وهو سعر الدولار بالبنك المركزى قبل قرار تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر 2016 الماضي.

وعلق الدكتور محمد عيسى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة اتصال الدولية لخدمات التعهيد، بأنه يأمل من الوزارة إعادة النظر فى تكلفة الإيجارات هناك قبل انتهاء العام الحالى لما لذلك من أثر على ارتفاع تكلفة التشغيل كميزة تنافسية لتصدير خدمات التعهيد.

وتعمل بالسوق المصرية أكثر من شركة فى مجال التعهيد أبرزها «تيلى بيرفورمانس» و«راية» و«وصلة» و«بى دى أوه إسناد» و«سايكس»، ويقدر عدد العاملين بالصناعة بـ 50 ألف شخص، وتواجه مصر منافسة قوية على مستوى تقديم الخدمة إقليميا من قبل الأردن وتونس والمغرب والجزائر، وعالميا من دول الهند وإيرلندا ورومانيا والفلبين.