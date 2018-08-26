الاتصالات تفاضل بين شركتين عالميتين لقياس جودة الخدمة

محمود جمالكشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن المفاضلة حاليا بين شركتين عالمتين على قياس جودة كفاءة خدمات الاتصالات بالسوق المحلية، مؤكدا أنهما يقومان حاليًّا بتنفيذ مشروع تجريبي تمهيدًا للتعاقد مع إحداها.وقال طلعت إن الشركة المرتقب التعاقد معها ستقوم بإجراء قياسات متنوعة وتفصيلية لكل

محمود جمال



كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن المفاضلة حاليا بين شركتين عالمتين على قياس جودة كفاءة خدمات الاتصالات بالسوق المحلية، مؤكدا أنهما يقومان حاليًّا بتنفيذ مشروع تجريبي تمهيدًا للتعاقد مع إحداها.

وقال طلعت إن الشركة المرتقب التعاقد معها ستقوم بإجراء قياسات متنوعة وتفصيلية لكل منطقة على مستوى الجمهورية، وستنشر النتائج على الموقع الإلكتروني لجهاز تنظيم الاتصالات.

وأضاف أن تلك القياسات من شأنها تحفيز المنافسة بين المشغلين وتحقيق الشفافية أمام المواطنين، منوها بأنه سيتم نقل الخبرات إلى الكوادر العاملة بالجهاز.

يشار إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات توقف عن إصدار تقارير قياس جودة الخدمة منذ أكثر من عامين.