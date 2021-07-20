اتصالات وتكنولوجيا

«الاتصالات» تعقد ورشة عمل للمنتقلين إلى العاصمة الجديدة

بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ
المال - خاص 12:07 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21 12:07 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21

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نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالقاهرة ورشة عمل لمديري الوحدات لمناقشة دليل إجراءات العمل بما يساهم في تحقيق التميز التشغيلي وضمان استدامة أعمال التحول الرقمي.

وتهدف ورشة العمل إلى تكوين رؤية متكاملة للخروج بدليل واضح ومحدد وأمثل لإجراءات العمل بالوحدات من خلال دراسة إجراءات العمل داخلها، واستطلاع رؤى ومقترحات العاملين والقيادات بها، وتوضيح الأدلة الإجرائية للعمليات التشغيلية؛ حيث حضر فعاليات الورشة ممثلو 19 وزارة وجهة منتقلة إلى العاصمة الجديدة ، بالإضافة الى ممثلين عن قطاعات التطوير المؤسسي، والبنية المعلوماتية، والبنية التحتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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وفى كلمتها خلال افتتاح الورشة؛ أكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو إعلان حقيقي للجمهورية الجديدة؛ لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومي، لتصبح حكومة رقمية تشاركية أقل اعتماداً على الأوراق؛ من خلال رقمنة دورات العمل وتطوير أساليبه باستخدام تطبيقات متخصصة وأخرى تشاركية سيتم اتباعها في العمل الحكومى، مع العمل على رقمنة مليار وثيقة حكومية متداولة.

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وأوضحت أن تقديم الدعم الفنى اللازم لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي هي اختصاص ومهمة أصيلة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 87 لسنة 2019.

ووضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة لتقديم الدعم الفني لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي مع التركيز على الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الجديدة كأولوية من خلال عدد من الإجراءات ومنها بناء هيكل تشغيلي للوحدات، وتوفير برامج تنمية وبناء قدرات عامة وتخصصية وإطلاق أكاديمية دعم وحدات المعلومات والتحول الرقمي، وإعداد دليل إجراءات العمل بها.

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بقلم المال - خاص

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