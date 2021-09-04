اتصالات وتكنولوجيا

«الاتصالات» تطلق منحة في مجال علوم البيانات بالشراكة مع «أمازون ويب سرفيسز»

تستهدف صقل مهارات 500 شاب
محمود جمال 2:36 م, السبت, 4 سبتمبر 21 2:36 م, السبت, 4 سبتمبر 21

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أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن بدء التقدم لمنحة للحصول على الشهادات الاحترافية المعتمدة من شركة أمازون ويب سرفيسز(AWS) فى مجالات علوم البيانات والبيانات الضخمة
(big data & data analytics).

وتهدف المنحة إلى صقل مهارات 500 شاب متخصص فى هذه المجالات بما يعزز من قدرتهم على تلبية احتياجات سوق العمل وخدمة المشاريع القومية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرص فى إطار استراتيجيتها لبناء القدرات على خلق شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية لتوفير الكوادر الشابة المدربة وصقل خبراتها العملية فى التكنولوجيا المتقدمة، وعلى رأسها علوم البيانات التى تعد من التخصصات الواعدة التى تمثل مهن المستقبل فى ظل الاستخدام الكثيف للتكنولوجيات الرقمية وتداخلها فى كافة القطاعات.

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وأشار إلى أن المنحة تهدف إلى تخريج جيل جديد من المتخصصين فى علوم البيانات بشهادة معتمدة عالميا، وتزويد أسواق تكنولوجيا المعلومات فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بعلماء البيانات من أصحاب الخبرات العملية، والارتقاء بمهارات العاملين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى مصر لزيادة قدرتهم على المشاركة بفاعلية فى مشروعات مصر الرقمية، بالإضافة الى تحفيز الشركات الناشئة الجديدة للتركيز على توفير حلول البيانات الضخمة وتحليل البيانات.

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جدير بالذكر أنه يتم إنشاء المحتوى التدريبى بواسطة خبراء متخصصين من جانب شركة AWS عبر آليات رقمية، إضافة إلى إتاحة عدة منصات تدريبية وفصول افتراضية وتدريبات عملية لبناء قدرات المتدربين من المستوى التأسيسى وحتى المستويات عالية التخصص وذلك بما يتواكب مع معايير ومتطلبات سوق العمل العالمي.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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