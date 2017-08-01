الاتصالات تطلق مسابقة للمرأة في تكنولوجيا المعلومات‎

المال– خاصتطلق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جوائز تميز المرأة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال مسابقة تستهدف الفتيات والسيدات المهتمات بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والموعد النهائي للتقديم في المسابقة يوم 11 أغسطس، وتُعد الشركة المصرية للاتصالات الراعي الرسمي للمساب

المال– خاص

تطلق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جوائز تميز المرأة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال مسابقة تستهدف الفتيات والسيدات المهتمات بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والموعد النهائي للتقديم في المسابقة يوم 11 أغسطس، وتُعد الشركة المصرية للاتصالات الراعي الرسمي للمسابقة.





وتتكون المسابقة من ثلاثة مسارات، حيث يتطلب التقديم في المسار الأول تطوير نظام أو تطوير تطبيق للمحمول أو للحاسب الآلي، بينما المسار الثاني يتطلب تسويق وبيع منتجات من خلال موقع إلكتروني تم تطويره من قِبل الفتاة أو السيدة المتقدمة للمسابقة، بينما المسار الثالث لتطوير جهاز إلكتروني باستخدام تكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع أو تيسير الحياة اليومية لأفراد المجتمع.

كما تشترط المسابقة أن يكون المنتج أو التطبيق له تأثير اجتماعي واقتصادي، وله أيضًا مستفيدون، وأن تكون الفئات المستهدفة من الأفراد أو الشركات، وبشرط أن يكون مؤسس الشركة أو أحد المؤسسين سيدة أو فتاة، وألا يزيد عمر الشركة على 5 سنوات وأن تكون الشركة قد حققت إيرادات خلال فترة عملها.

وتحصل الفائزة الأولى في المسابقة على جائزة مالية قدرها 75000 جنيه، بينما الفائزة الثانية تحصل على مبلغ 35000 جنيه، أما الشركات المشاركة في المسابقة فستحصل الشركة الأولى الفائزة على جائزة مالية قدرها 100000 جنيه مصري، بينما تحصل الشركة الثانية الفائزة على مبلغ 50000 جنيه.

يأتي إطلاق المسابقة اتساقًا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عامًا للمرأة، وأيضًا في إطار مبادرة شاملة تهدف إلى دعم الإناث وتمكينهن من استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كل مناحي الحياة؛ وذلك للاستفادة من قدراتهن ومساعدتهن على التغلب على التحديات التي تواجههن.

جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات أطلقت البوابة الإلكترونية “الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل المرأة” في سبتمبر 2016، والتي تهدف من خلالها إلى تعزيز دور المرأة وفرصها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتمكينها من خلال التعليم المستمر والتدريب، في إطار خطة الوزارة الممثلة في الإدارة المركزية للمعلومات ودعم القرار لنشر البوابة في محافظات الجمهورية والتوعية بأهدافها والتعريف بالخدمات التي تقدمها للسيدات والفتيات.