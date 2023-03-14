«الاتصالات» تطلق برامج تدريب احترافية مؤهلة لوظائف المستقبل

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجموعة من البرامج التدريبية الاحترافية المتقدمة بالتعاون مع كبرى الشركات الدولية بهدف تأهيل الشباب فى مجالات تكنولوجيا المستقبل.

وتشمل الحزم التدريبية مجموعة متنوعة من المجالات هى: أولاً: منحة تدريبية فى مجال الحوسبة السحابية بالتعاون مع شركة Red Hat العالمية الرائدة فى هذا المجال؛ حيث تهدف المنحة إلى تنمية قدرات الشباب وإعداد الكوادر الفنية فى تخصصات إدارة وتشغيل وبرمجة البنية التحتية الرقمية، من خلال 18 مسارا تدريبيا مختلف يشمل جميع جوانب الإدارة والتشغيل والبرمجة المتقدمة للبنية التحتية الرقمية.

وتستهدف المنحة التدريبية بناء قدرات 200 متخصص من خريجى الحاسبات، والذين يعملون فى جميع القطاعات سواء بشكل مستقل أو فى شركات متخصصة بهذا المجال.

ثانيا: منحة تدريبية فى مجال هندسة نظم المعلومات المتكاملة (ARIS) بالتعاون مع شركة “سوفت وير إيه جى” Software AG العالمية الرائدة فى هذا المجال والمتواجدة فى أكثر من 70 دولة حول العالم؛ حيث تهدف المنحة إلى تنمية قدرات الشباب وإعداد الكوادر الفنية فى تخصصات نظم المعلومات المتكاملة وهندسة دورات العمل الحاكمة.

وتستهدف المنحة التدريبية بناء قدرات 200 متخصص من خريجى الحاسبات أو نظم المعلومات أو تكنولوجيا الأعمال.

وقد تم تصميم البرنامج التدريبى والمحتوى الخاص به من خلال خبراء متخصصين من شركة Software AG ، وسيتم إتاحة التدريب عبر آليات رقمية، من خلال عدة منصات تدريبية وفصول افتراضية وكلك سيتم توفير تدريبات عملية للوصول بالطلاب إلى مستوى احترافى يواكب المعايير العالمية فى هذا التخصص نظرياً وعملياً.

ثالثاً : منحة تدريبية فائقة الاحترافية لعدد 100 إحترافى للتأهيل الفنى لوظيفة كبير مسؤولى البيانات (Chief Data Officer) الذى يقوم بالإشراف على جمع البيانات وإدارتها وتخزينها عبر المؤسسة. بالإضافة إلى مسؤوليته عن تحليل واستخلاص الرؤى من البيانات لدعم متخذى القرار ببيانات وتحليلات عن استراتيجية العمل وقيمته (نتائجه وتأثيراته).

تاتى هذه المنحة فى إطار إلتزام الوزارة بدعم كافة المؤسسات فى الدولة بكوادر عالية الكفاءة فى منظومات البيانات.وتتضمن المنحة مسارات تدريبية متعددة ويتم من خلالها منح عدد من الشهادات الاحترافية الدولية فى مجال البيانات.

ويتطلب هذا التدريب خبرة سابقة فى مجال البيانات والمعلومات واتخاذ القرار بالتزامن مع خبرة فى تكنولوجيا المعلومات. للتسجيل فى المنحة التدريبية Chief Data Officer

رابعاً : منحة تدريبية فى مجال البرمجة المتقدمة لواحدة من أهم لغات البرمجة فى العالم وهى لغة java، التى يعتمد عليها أكبر المبرمجين وأهم المؤسسات العالمية. حيث سيتم تدريب 1000 مبرمج للحصول على الشهادة الإحترافية الدولية فى مستويين هما : Oracle Certified Associate, Java SE 8 ProgrammerOracle Certified Professional, Java SE 8 Programmer

خامسا : منحة تدريبية لتأهيل عدد 200 احترافي على مفاهيم بناء منظومات الأعمال؛ حيث تتعاون الوزارة مع واحدة من أكبر المؤسسات فى العالم وهى المعهد الدولى لتحليل الأعمال iiba فى توفير التدريب بمجال تحليل الأعمال وفهم طبيعة عمل المؤسسات والنظم وأهمية ودور إجراءات العمل فى دعم تطور المؤسسات.

جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد أطلقت العديد من البرامج التدريبية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات لإعداد وتأهيل الكوادر المصرية على الشهادات الاحترافية الدولية فى التقنيات الحديثة على النحو الذى يتواكب مع التطورات التكنولوجية، ويلبى متطلبات سوق العمل على الصعيدين المحلى والعالمى.