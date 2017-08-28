الاتصالات تطرح مناقصة لميكنة خدمات 4 محافظات

❐ محمد سعيد: ربط الوحدات المحلية يقضى على %80 من أسباب الفساد سمية كمال تعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طرح مناقصة لميكنة خدمات 4 محافظات جديدة خلال 2 - 3 شهور على أقصى تقدير. وقال الدكتور محمد سعيد، معاون وزير الاتصالات للحلول التكنولوجية المبتكرة للقطاع الحكومى، إن كراسة الشرو

❐ محمد سعيد: ربط الوحدات المحلية يقضى على %80 من أسباب الفساد

سمية كمال

تعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طرح مناقصة لميكنة خدمات 4 محافظات جديدة خلال 2 – 3 شهور على أقصى تقدير.

وقال الدكتور محمد سعيد، معاون وزير الاتصالات للحلول التكنولوجية المبتكرة للقطاع الحكومى، إن كراسة الشروط المرتقب طرحها ستوضح احتياجات التكنولوجية للمحافظات ، ورؤى التطوير ، للوصول إلى أفضل العروض الفنية والمالية.

وكشف لـ «المال» عن نتائج الاجتماع الذى عقدته الوزارة يوم الثلاثاء الماضى، مع الشركات التى أبدت رغبتها فى ميكنة ديوان عموم خمس محافظات بحضور 50 شركة ، واستمر لمدة 3 ساعات متواصلة للإجابة عن استفسارات المتقدمين، والتى تمركزت حول معايير وشروط الاختيار بين الشركات.

يذكر أن «الاتصالات» وقعت الأسبوع الماضى بروتوكول تعاون مع التخطيط والمتابعة لتطوير خدمات 5 محافظات إلكترونيا هى القليوبية، والدقهلية، والفيوم وبورسعيد والأقصر، ويهدف البروتوكول إلي دعم جهود أجهزة الدولة للنهوض بالقطاع الحكومي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية ، وتقدر مدة البروتوكول بـ 3 سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة الجهات الموقعة على بنوده.

وأضاف أن عدد المحافظات المميكنة سيرتفع بذلك إلى 10 كمرحلة أولى، لافتا إلى أن إستراتيجية الوزارة تستهدف ميكنة الوحدات المحلية بالمحافظات لتقديم خدمة مطورة للمواطنين، والتحول إلى المجتمع الرقمى.

ورأى أن «أتمتة» الوحدات سيقضى على 80 – %90 من أسباب انتشار الفساد، مشيرا إلى تأكيد مسئولى الوزارة خلال الاجتماع علي اهتمام وزير الاتصالات بتنمية قدرات الشركات الصغيرة و المتناهية الصغر.

واعتبر أن هذه التعاقدات ستساعد الشركات على تكوين سابقة أعمال حكومية ، وتعزز فرصها التصديرية للخارج ، مضيفا أن الشركات الصغيرة و متناهية الصغر اكتسبت خبرات جيدة خلال العامين الماضيين، ووصلت إلي مرحلة من النضج، من خلال الاحتكاك بالقطاع الحكومي.

ورجح قدرة الشركات المتنافسة على تحقيق نتائج إيجابية، إذ تعتبر هذه الخطوة فرصة لدعم الكيانات الصغيرة وتعزيز قدراتها التنافسية.