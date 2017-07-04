الاتصالات تطرح مناقصة لتوريد أجهزة تكنولوجية لمستشفى قصر العينى‎

المال – خاص طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمناقصة توريد وتشغيل وضمان أجهزة خوادم وطابعات وماسحات ضوئية وأجهزة عرض ضوئى وقارىء أكواد ومستلزمات تشغيل، لصالح قسم طب الحالات الحرجة بمستشفى القصر العينى جامعة القاهرة للعام المالى 2017/2018. وحددت الكراس

المال – خاص

طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمناقصة توريد وتشغيل وضمان أجهزة خوادم وطابعات وماسحات ضوئية وأجهزة عرض ضوئى وقارىء أكواد ومستلزمات تشغيل، لصالح قسم طب الحالات الحرجة بمستشفى القصر العينى جامعة القاهرة للعام المالى 2017/2018.

وحددت الكراسة يوم الإثنين الموافق 24 يوليو الجارى، كموعد لتلقى العروض الفنية والمالية من الشركات الراغبة بنظام الأظرف المغلقة، وستعقد جلسة الاستفسارات يوم الأربعاء يوم 12 من الشهر ذاته.

وقالت إن مدة تنفيذ المشروع يجب ألا تزيد عن 12 أسبوعًا من تاريخ استلام أمر التوريد، على أن تلتزم الشركة بأعمال الصيانة ضد عيوب الصناعة لمدة 3 سنوات.