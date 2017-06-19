الاتصالات تطرح مناقصة توريد شبكات معلومات لمعهد الفنون المسرحية‎

محمود جمالطرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بمناقصة توريد وتركيب وتشغيل وضمان شبكة معلومات ومستلزماتها وأجهزة عرض ضوئى لصالح المعهد العالى للفنون المسرحية.وقالت الكراسة إنه سيتم عقد جلسة الاستفسارات غدا الثلاثاء الموافق 20 يونيو الحالى، على أن يتم

محمود جمال

طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بمناقصة توريد وتركيب وتشغيل وضمان شبكة معلومات ومستلزماتها وأجهزة عرض ضوئى لصالح المعهد العالى للفنون المسرحية.

وقالت الكراسة إنه سيتم عقد جلسة الاستفسارات غدا الثلاثاء الموافق 20 يونيو الحالى، على أن يتم تقديم العروض الفنية يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو المقبل.

وأوضحت أن المظروف المالى للعرض يجب أن يحتوى على نسختين إحداهما على الأقل باللغة العربية ويشتمل على قوائم الأسعار التفصيلية والإجمالية بالجنيه المصرى لكل البنود الموضحة سالفا وسعر الوحدة وإجمالى السعر شاملا ضريبة المبيعات وكل الضرائب والرسوم والضمان لمدة عام على الأقل لكل الأجهزة.

وطالبت الشركات المتقدمة بعدم وجود أى تحفظات لها علاقة بسعر صرف العملات الأجنبية ويجب أن تكون الأسعار ثابتة حتى إتمام أمر التوريد والتركيب وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أى عرض يخالف ذلك.

كما يجب أن تكون جميع حزم البرامج ونظم التشغيل المورد أصلية مغلقة ومعتمدة وشاملة لكل الوسائط ودلائل التشغيل ورخص الاستخدام طبقا لقوائم الشركة المنتجة، وعلى المورد توريد وتركيب وتشغيل وضمان الأجهزة ضد عيوب الصناعة لمدة عام على الأقل تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائى للمشروع.

وأكدت الكراسة أنه سيتم تقييم العروض المقدمة بواقع 60% للمواصفات الفنية للأجهزة والوحدات المتقدمة، و 20% لسابقة الخبرة للشركة الموردة، و 20% سابقة خبرة الوزارة والجهات الحكومية الأخرى بالنسبة للأجهزة المقدمة.