الاتصالات تطرح كراسة الشروط لميكنة 4 محافظات

سمية كمال أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن طرح كراسة للشروط والمواصفات الفنية للممارسة العامة لميكنة وصيانة 4 محافظات جديدة، وتقديم الدعم الفني للأنشطة الرئيسية بالديوان العام للمحافظات والجهات التابعة له.وقال الدكتور محمد سعيد، معاون وزير الاتصالات للحلول التكنولوجية المب

سمية كمال

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن طرح كراسة للشروط والمواصفات الفنية للممارسة العامة لميكنة وصيانة 4 محافظات جديدة، وتقديم الدعم الفني للأنشطة الرئيسية بالديوان العام للمحافظات والجهات التابعة له.

وقال الدكتور محمد سعيد، معاون وزير الاتصالات للحلول التكنولوجية المبتكرة للقطاع الحكومى، إنه تم ابلاغ الشراكات بالمناقصة ليكتمل العدد 10 محافظات مميكنة.

واضاف سعيد أن المناقصة تعتبر أول ممارسة عامة تستهدف الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لتفعيل دورها ونشر منتجاتها، وحلولها التكنولوجيا، لميكنة دورات الاعمال داخل دواوين المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها.

واضاف انها المرة الاولي التي تقوم الحكومة بإعطاء فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي كانت تعاني من عدم القدرة على دخول المناقصات والقطاعات الحكومية.

وتتضمن كراسة الشروط الاحتياجات التكنولوجية للمحافظات، ورؤى التطوير المرتقبة.

يذكر أن «الاتصالات» وقعت فى أغسطس الماضى بروتوكول تعاون مع التخطيط والمتابعة لتطوير خدمات 5 محافظات إلكترونيا هى: القليوبية، والدقهلية، والفيوم وبورسعيد والأقصر، ويهدف البروتوكول إلى دعم جهود أجهزة الدولة للنهوض بالقطاع الحكومي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتقدر مدته بـ 3 سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة الجهات الموقعة على بنوده.