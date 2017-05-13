الاتصالات تضع إرشادات لمواجهة فيروس الفدية الإلكترونى‎

أكد شريف هاشم نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني أنه تم التواصل مع مسئولي الأمن السيبراني في جميع قطاعات الدولة الحيوية للتأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع وصول الفيروس.

جاء ذلك في بيان عاجل أصدرته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ قليل بيانا عاجلا فى ضوء الهجمات الالكترونية التى تتعرض لها دول العالم ومنها مصر لفيروس الفدية الإلكترونى (Ransomware) الذي يطلق عليه اسم “Jaff” و”WannaCry”.

وأوضح هاشم أنه يمكن لأي جهة أو شخص يتعرض لمثل تلك الفيروسات التواصل مع المركز المصري للاستجابة للطوارئ المعلوماتية EG CERT، بإرسال رسالة إلي: incident@egcert.eg.

وينتشر الفيروس الإلكتروني من خلال رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى المستخدمين مع مرفق ضار يحتوى على هذا الفيروس، وبعد إصابة جهاز المستخدم فإنه يستغل الثغرة المعروفة باسم “MS17-010” لتصيب أجهزة أخرى على نفس الشبكة من أجل تحقيق انتشار سريع للفيروس الإلكتروني، ويمكن لهذا الفيروس أن يصيب الأجهزة الإلكترونية التى تعمل بنظام تشغيل ويندوز من XP الى R2008، وفي حالة إصابة جهاز المستخدم بهذا الهجوم الإلكتروني فإنه يتم تشفير جميع الملفات الموجودة على جهاز الحاسب ويطلب من المستخدم دفع فدية كشريطة استرداد الملفات الخاصة به.

وفي هذا الصدد تم توجيه مجموعة من الإرشادات للمؤسسات والأشخاص تتمثل في اتباع الخطوات التالية:-

التأكد من أن جميع برامج الحماية الخاصة بالمستخدمين تم تحديثها، والتأكد من وجود حزمة تحديثات (Patch) مايكروسوفت MS17-010. لإغلاق الثغرة المستغلة فى الهجوم الإلكتروني، كذلك التأكد من إغلاق المنافذ الآتية على الخوادم (Port no):135و445.

– يستخدم الهاكرز عناوين بروتوكول الإنترنت IP التالية:

“213.61.66.116, 171.25.193.9, 163.172.35.247, 128.31.0.39, 185.97.32.18, 178.62.173.203, 136.243.176.148, 217.172.190.251, 94.23.173.93, 50.7.151.47, 83.162.202.182, 163.172.185.132, 163.172.153.12, 62.138.7.231”,

لذلك يرجى مراجعة اذا تم اتصال بين حواسب المستخدمين والعناوين السابق ذكرها من خلال البرامج والأدوات المستخدمة لمراقبة وحماية الشبكات من الهجمات الإلكترونية.

توعية المستخدمين بخطورة هذه النوعية من الهجمات الإلكترونية وعدم فتح مرافق البريد الإلكتروني الضارة وغير الموثوق من مصدرها ويجب أيضا التأكد من خلوها من البرامج الخبيثة من خلال برامج الحماية الخاصة بالمستخدم.

– يجب الاحتفاظ بنسخة من الملفات والبيانات الإلكترونية الهامة دوريا على جهاز خارجي منفصل عن الشبكة حتى يتم استعادتها بشكل صحيح في حالة الإصابة.

وأوضح هاشم أنه من المبكر في الوقت الحالي تقدير حجم تأثر مصر بالهجمات الإلكترونية، مضيفا أنه قدم تقريرا للمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني يتضمن طبيعة الهجمة واجراءات الأمان والتحصين الجاري اتخاذها في الوقت الحالي.