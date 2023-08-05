الاتصالات تشكل لجنة للتحول الرقمي في وزارة الأوقاف

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .



وخلال اللقاء رحب جمعة بوزير الاتصالات والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن هذا التعاون لم يكن الأول من نوعه بين الوزارتين، وأن التعاون ما زال مستمرًا في مجال التحول الرقمي، مؤكدًا أن وزارة الاتصالات هي الاستشاري المختص بكل ما يتعلق بالتحول الرقمي في وزارة الأوقاف، مؤكدًا أنه تم اليوم تشكيل لجنة مشتركة للتحول الرقمي فى جميع مجالات عمل الوزارة.



وأكد طلعت أن التعاون بين الوزارتين ممتد ومستمر، فى عدد من المشروعات منها مشروع حصر أصول وأملاك الدولة، موضحا أن الفائدة التى تعود على وزارة الأوقاف وعلى الدولة جراء نجاح المشروع ضخمة جدًّا، وتعظم من قدرة الأوقاف على إدارة أملاكها وتحقيق أعلى عائد لها، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أسفر عن نقلة نوعية فى التحول الرقمى للوزارة، وأنه قد تم اليوم الاتفاق على خطة استكمال جميع جوانب التحول الرقمى بالأوقاف.