«الاتصالات» تشكل غرفة عمليات لمتابعة أثر الطقس علي الخدمة

يتابع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انتظام خدمات الاتصالات فى مصر ومدى تأثرها بموجة الطقس السىء التي تشهدها البلاد.

وأعلنت وزارة الاتصالات – في بيان صحفي اليوم – أن الوزير تواصل مع حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات و تم تشكيل غرفة عمليات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات الاتصالات تعمل على مدار اليوم ولمدة الآ 72 ساعة القادمة لمتابعة تأثر شبكات المحمول والثابت بموجة الطقس السىء ومواجهة اأى أعطال أو تأثر لخدمات الاتصالات.

وقالت إن مركز تلقى شكاوى المواطنين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعمل بكامل طاقته لتلقى الشكاوى.

كما تواصل الوزير مع عادل حامد الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات للاطمئنان علي انتظام الخدمة واستعداد وجاهزية الفرق الفنية للتدخل السريع لإصلاح الأعطال فور حدوثها ووحدة إدارة الأزمات بالمصرية للاتصالات وكذلك مركز خدمة العملاء لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت.

وصلت موجهة الطقس السيئ التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية إلى العاصمة القاهرة صباح اليوم الخميس، حيث شهدت مناطق متفرقة أمطار غزيرة ورعدية.

وبدأت الأمطار خفيفة فجر اليوم في العاصمة تحولت لغزيرة ورعدية على مختلف الأنحاء.

ويتزامن ذلك مع طقس سيئ تشهده الجيزة ومحافظات الجمهورية أيضا.