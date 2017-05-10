الاتصالات تشارك في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات‎

المال- خاصتشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في المؤتمر الذي ينعقد في إطار المنتدى العربي رفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 2030 للتنمية المستدامة، خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو، في بيروت، وتنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالشراكة مع وزارة الاتص

المال- خاص



تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في المؤتمر الذي ينعقد في إطار المنتدى العربي رفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 2030 للتنمية المستدامة، خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو، في بيروت، وتنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالشراكة مع وزارة الاتصالات اللبنانية، وبالتعاون مع هيئة أوجيرو للاتصالات، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري.





يشمل المنتدى اجتماع خبراء سينعقد خلال الفترة من 8 إلى 11 مايو، ومؤتمر من 10 إلى 12 مايو، وسيجمع بين مختلف أصحاب المصلحة في مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي وحوكمة الإنترنت في المنطقة العربية؛ لعرض ومراجعة ومناقشة الروابط بين خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 2030 للتنمية المستدامة. وسيتم التركيز على مساهمة الاقتصادات الرقمية والمجتمعات الذكية في تسريع تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات والموضوعات والمجالات ذات الأولوية، فضلاً عن المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة العربية. ومن المتوقع أن يخرج المنتدى بإعلان حول الروابط بين عملية قمة مجتمع المعلومات وعملية أجندة 2030 للتنمية المستدامة في المنطقة العربية.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تترأس فريق بلورة الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات التابع لجامعة الدول العربية، لذا ستشارك في المؤتمر الذي سيعقد في إطار المنتدى خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو، حيث ستنعقد جلستان حول الاستراتيجيات الرقمية في المنطقة العربية، لاستعراض وضع استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية على الصعيدين الوطني والإقليمي، وستستعرض جامعة الدول العربية، من خلال فريق بلورة الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، الجهود المبذولة في وضع وإطلاق استراتيجية عربية جديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال الفترة 2017-2024.