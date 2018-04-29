الاتصالات تستهدف ميكنة جميع الخدمات الحكومية قبل نهاية 2019

محمود جمال وسميه كمالتستهدف وزارة الاتصالات، ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بنهاية العام المقبل.وقال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات، إن وزارته لديها استراتيجية ورؤى محددة للتحول نحو المجتمع الرقمى عبر آليات متنوعه منها تطوير شبكات الاتصالات وتقديم خدمات الجيل الرابع للمواطني

محمود جمال وسميه كمال

تستهدف وزارة الاتصالات، ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بنهاية العام المقبل.

وقال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات، إن وزارته لديها استراتيجية ورؤى محددة للتحول نحو المجتمع الرقمى عبر آليات متنوعه منها تطوير شبكات الاتصالات وتقديم خدمات الجيل الرابع للمواطنين.

وأكد القاضى خلال كلمته فى الجلسه الافتتاحية، أن تحديث القطاعات الاقتصاديه الكترونيا سيساهم فى بناء قاعده بيانات راسخه وثابته وتقديم خدمات قيمه مضافه جديده منها الكارت الموحد الذكى ومنظومه التامين الصحى الشامل.

ولفت الى أن قطاع الاتصالات يحتوى على أكثر من فرصة استثمارية واعده تتمثل فى تصنيع وتوطين الالكترونيات فى مصر وطرح خدمات الجيل الخامس للاتصالات واستبدال الخطوط الارضيه النحاسيه بكابلات الالياف الضوئيه، فضلا عن تطبيقات إنترنت الأشياء.