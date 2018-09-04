«الاتصالات» تستهدف معدل نمو %10 للقطاع خلال 2018/2019



خطة لجذب استثمارات أجنبية فى 6 مجالات منها البلوك تشين والحوسبة السحابية

لجنة لتوطين صناعة الإلكترونيات محليا ودعوة شركات التصميم للمشاركة

%50 خصما على الرسوم الضريبية للاستثمار فى المناطق التكنولوجية

نظام التأمين الصحى الشامل وميكنة المنظومة التعليمية أولويات عاجلة

استعراض استراتيجية الوزارة والفرص المتاحة فى مؤتمر يورومنى



محمود جمال

تتبنى وزارة الاتصالات خطة طموح تستهدف من خلالها الوصول بمعدل نمو القطاع قبل أواخر العام المالى الحالى 2018/2019 إلى %10، وزيادة نسبة مساهمته بالناتج المحلى الإجمالى للدولة من خلال ترويج الفرص الاستثمارية وجذب استثمارات أجنبية من عدة مجالات أبرزها تكنولوجيا البلوك تشين، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء.

وتسعى الوزارة إلى توقيع سلسلة من بروتوكولات التعاون مع وزارات والجهات الحكومية لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى والشمول المالى، بالتزامن مع تطوير آليات إدارة مشروع المناطق التكنولوجية الجديدة “technology park”، وخلق بيئة تشريعية محفزة على الاستثمار.

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن استراتيجية الوزارة تعتمد على تنمية القطاع والاستفادة من الكوادر البشرية المتاحة لديه فى بناء صناعة قوية بالسوق المحلية مع التركيز على تنفيذ مشروعات عاجلة أبرزها مشروع نظام التأمين الصحى الشامل وميكنة المنظومة التعليمية.

وأكد طلعت فى حوار مع “المال” أن الاتصالات تسعى إلى تذليل جميع العقبات الاستثمارية والتشريعية التى تواجه المستثمرين داخل القطاع من أجل زيادة العوائد التصديرية وخلق قيمة مضافة.. وإلى نص الحوار:

«المال»: ما هى محاور خطة عمل الوزارة؟

«الوزير»: نسعى خلال الوقت الراهن إلى بلورة رؤية واضحة محددة المعالم، وتطوير آليات تنفيذية مناسبة لها، عبر استكمال مجهودات الوزراء السابقين

وتعتمد تلك الاستراتيجية على توظيف تكنولولوجيا المعلومات كركيزة أساسية فى عملية التحول الرقمى للدولة من خلال توقيع سلسلة من بروتوكولات التعاون المشتركة مع وزارات وهيئات الدولة وجدول عمل لها.

ويمثل مشروع نظام التأمين الصحى الشامل وتطوير المنظومة التعليمية إلكترونيا والكارت الموحد الذكى أبرز الأولويات لدى الوزارة، وستشهد الفترة المقبلة مزيدا من اتفاقات التعاون مع الجهات الحكومية.

«المال»: كيف تشارك الوزارة فى مؤتمر اليورومنى؟ وما هى الرسالة التى تسعى إلى ترويجها؟

«الوزير»: اليورومنى هو حدث اقتصادى مهم يتيح للحكومة فرصة جيدة لمخاطبة المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب عن الفرص الاستثمارية المتاحة، والقدرة على خلق بيئة مؤهلة لذلك.

وتستعرض «الاتصالات» خلال مشاركتها بالمؤتمر استراتيجية الوزارة فى تنمية القطاع من خلال إتاحة مزايا وتسهيلات ضريبية وفرص استثمارية واعدة، فضلا عن دورها فى خلق كوادر بشرية مؤهلة يبحث عنها المستثمرون إذ يتم تخريج 500 ألف طالب من الجامعات سنويا فى مجالات هندسية ورياضية وتكنولوجية.

كما سنتحدث عن مزايا الاستثمار بمصر كسوق استراتيجية ضخمة بالمنطقة من حيث الموقع الجغرافى المتميز، والتنوع الثقافى بالقرب من الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية المحيطة بها، إذ تقع على مسافة 5 ساعات طيران من أكثر من 80 عاصمة حول العالم.

وتمتلك مصر قاعدة عريضة من الموارد البشرية المدربة منخفضة التكلفة مقارنة بدول كثيرة، ويعد ذلك إحدى ثمار سياسات الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة المصرية.

لذلك تسعى الوزارة للتوسع فى عمليات تدريب الشباب بعد التخرج وتأهيلها للعمل فى جميع روافد القطاع سواء منخفضة القيمة كثيفة العمالة، والأخرى عالية القيمة ومنها تكنولوجيا البلوك تشين والمعروف بـ«سلاسل الكتل» والبرمجيات المدمجة، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الكبيرة “big data”.

«المال»: ما هو معدل نمو القطاع المستهدف خلال العام المالى الحالى 2019/2018؟

«الوزير»: تستهدف الوزارة تحقيق معدل نمو للقطاع تصل إلى %10، وهو أكبر من معدل النمو المتوقع للاقتصاد ككل، من أجل زيادة نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى والبالغة حاليا %3.1. وتسعى “الاتصالات” إلى جذب استثمارات أجنبية فى 6 مجالات هى مراكز البيانات (الداتا سنتر)، وتكنولوجيا الحوسبة السحابية، إضافة إلى خدمات القيمة المضافة فى قطاع الاتصالات والمعروفة باسم “VAS”، وتقنيات إنترنت الأشياء، والتدريب المتخصص، وتطبيقات الواقع الافتراضى.

«المال»: ما هى آليات جذب تلك الاستثمارات؟

«الوزير»: هى رحلة تبدأ منذ لحظة وصول المستثمر للمطار ومساعدته على تحويل الأرباح للخارج، ويتم ذلك بناء على خطوات محددة مسبقا من أجل تذليل جميع التحديات خلالها، بالتزامن مع وجود تشريعات محفزة ومنها قانون ضمانات قانون الاستثمار، وتعتزم الوزارة تفعيل الحوافز الممنوحة لشركات الاستثمار فى مشروع المناطق التكنولوجية الجديدة قريبا، وهى خصم %50 من الرسوم الضريبية لمدة 3 سنوات.

«المال»: كيف تدعم الوزارة توطين صناعة الإلكترونيات محليا كإحدى روافد تقدم المجتمعات؟

«الوزير»: التقيت الأسبوع الماضى بالدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، من أجل توحيد الجهود لتوطين صناعة الإلكترونيات بالسوق المصرية، والتى بحاجة إلى توافر قيمة مضافة كنعصر أساسى للنجاح على المنتجات المصنعة محليا، ونتحدث مع التربية والتعليم على مشروع تطوير المنظومة بالكامل من خلال تصنيع حاسبات لوحية فى مصر وليس تجميعها، وبناء محتوى تفاعلى على أجهزتها للطلاب، وتحاول الوزارة بناء برمجيات متخصصة فى إدارة العملية التعليمية، ولا نستهدف جلب بوردات من الخارج وتجميعها إطلاقا.

«المال»: متى ستدخل تلك الاستراتيجية حيز التنفيذ؟

«الوزير»: تم تشكيل لجنة وزارية انبثقت منها 3 لجان فرعية: الأولى تتعلق بالتصنيع، والثانية ببناء المحتوى والبرمجيات، والثالثة للتصميم والبحث والتطوير، وكل وزير يتولى مسئولية لجنة واحدة، وأسندت إدارة الأخيرة للاتصالات وشكلت فعليا وستعقد أولى اجتماعاتها خلال الأسبوع الجارى، كمجهود جماعى بالشراكة مع القطاع الخاص.

وسيتم توجيه دعوة لكبرى الشركات المتخصصة فى مجال التصميم الإلكترونى للانضمام للجنة، وطرحت تلك الفكرة للمناقشة منذ أيام مع أعضاء مجلس إدارة شعبة الاقتصاد الرقمى والحاسبات بالاتحاد العام للغرف التجارية للاستعانة بقدرات أعضائها فى تنفيذ ذلك المشروع القومى.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية مرة كل 6 أسابيع لمتابعة عمل اللجان الفرعية، وتم الاتفاق أيضا على دعوة مختلف وسائل الإعلام للمشاركة فى أول اجتماع للاطلاع على النتائج المحققة والخطة المستقبلية للنشر على الرأى العام.

«المال»: ماذا عن إجراء مفاوضات مع شركات عالمية للاستفادة من خبراتها فى مجال تصنيع الإلكترونيات؟

«الوزير»: نعمل بالفعل مع شركات عالمية، ونفاوض أخرى فى مجال التصميم الإلكترونى، خاصة أن المهندسين المصريين أكثر إبداعا ويمتلكون قصص نجاح خارج مصر، كما أنه لايوجد دولة تقوم بتصنيع جميع أجزاء منتجاتها المحلية لذلك، ونسعى إلى زيادتها بما يتناسب مع طاقات وموارد الدولة.

وكانت «الاتصالات» قد وقعت فى وقت سابق اتفاقات تعاون مع شركات عالمية من بينها هواوى الصينية؛ لتوطين صناعة الإلكترونيات محليا وبالأخص كابلات الألياف الضوئية.

«المال»: هل ما زالت الوزارة مهتمة بالمناطق التكنولوجية الجديدة؟ وما هى المناطق المخطط إنشاؤها بعد «برج العرب وأسيوط»؟

«الوزير»: تعتبر المناطق التكنولوجية إحدى وسائل تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويوجد أكثر من سيناريو لإدارتها إذ يمكن استكمال الأمر بنفس الشكل وإنشاء مناطق جديدة أو تغييره وتطويره.

وتبحث الوزارة عن تعظيم قدرات هذه المناطق على جذب الاستثمارات وسيتم الترويج لها فى مؤتمر اليورومنى، وطاقات شبابية، ومبدعين ورواد الأعمال، خلق مناخ يشجع على الفكر الخلاق والعمل الإبداعى.

لذلك ليس بالضرورة تدشين منطقة تكنولوجية فى كل أنحاء الجمهورية بقدر تفعيل أنشطة بها، ويتم النظر فى ذلك من خلال قيادات الوزارة وتحديد رؤى واضحة فى هذا الصدد.

وتعمل الوزارة على تشكيل مجالس إدارات مستقلة بكل منطقة على حدة خلال شهرين تضم ممثلين عن 4 وزارات هى الاتصالات والمالية والتجارة والصناعة والاستثمار بعد مخاطبتها رسميا لترشيح ممثليها.

ومن المعروف أن الحكومة تستهدف بناء 7 مناطق تكنولوجية باستثمارات 24 مليار جنيه فى مدن منها برج العرب وأسيوط وبنى سويف وأسوان الجديدة، ويدرس طلعت التعاقد مع بيت خبرة عالمى لتقييم الجدوى الاستثمارية للمشروع.

وشكلت الوزارة فى مايو 2016 شركة مساهمة لإدارتها تحت اسم “واحات السيليكون” برأسمال مليار جنيه ومساهمات من عدة جهات حكومية منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، وشركة البريد للاستثمار، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، ووزارة الاتصالات، ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على مساهمة جهاز تنظيم الاتصالات بمبلغ 600 مليون جنيه.

“المال”: كيف تراهن الوزارة على البريد فى تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى والشمول المالى للدولة؟

“الوزير”: تقوم الوزارة بإعادة صياغة دور البريد المنشود واستغلال الانتشار الجغرافى لها على مستوى الجمهورية، وثقة المواطن المصرى فى خدماتها، وبناء على ذلك تسعى الهيئة خلال المرحلة المقبلة إلى زيادة محفظة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين عبر مكاتبها وسيتم الإعلان عنها قريبا.

ويتولى إدارة ملف الشمول المالى البنك المركزى المصرى نظرا لارتباطه بالسياسات المالية النقدية، ودور الوزارة هو إتاحة البنية التكنولوجية الملائمة لتمكين البريد وجهات الدولة من إتمام عمليات الشمول المالى.

يشار إلى أنه تم تأسيس لجنة وطنية لوضع استراتيجية قومية للتثقيف المالى خلال 2013 تضم 18 جهة منها: البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والمعهد المصرفى، ووزارات التربية والتعليم والشباب والتعليم من أجل نشر وزيادة الوعى المالى للمصريين، خاصة الفئات المهمشة ماليا لرفع مستوى معيشتهم، وتعزيز القدرة على الفهم الجيد للمنتجات والخدمات المالية من خلال القنوات المالية الرسمية.

إضافة إلى صياغة مناهج للتعليم والتثقيف المالى مناسبة لكل فئة عمرية واجتماعية، وإعداد كوادر مصرفية ومالية قادرة على تلبية احتياجات العملاء الأفراد والمؤسسات.

“المال”: إلى أين توصلت الوزارة بشأن مصير حصة المصرية للاتصالات البالغة 45% من أسهم فودافون مصر؟

“الوزير”: جار تعيين ممثلين محايدين للمصرية غير تنفيذيين فى مجلس إدارة فودافون مصر، وتم اختيار شخص من أصل 3 ضمن خطط الوزارة لحوكمة العلاقة وفض الاشتباك بين الطرفين بما يضمن حق فودافون فى مناقشة خطط عملها بسرية تامة دون الضرر بعملها، وفى الوقت ذاته يضمن للمصرية للاتصالات حقوقها كمستثر استراتيجى فى فودافون.

يذكر أن المصرية للاتصالات هى أولى شركات الاتصالات الموقعه على عقود تراخيص خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G فى عام 2016، بقيمة 7.08 مليار جنيه سددت منها 5.2 مليار جنيه نصفها بالعملة المحلية، والنصف الآخر بالعملة الأمريكية، على أن يتم سداد المبلغ المتبقى على 4 سنوات، وبدأت فى تقديم خدمات المحمول رسميا يوم 18 سبتمبر 2017 افتراضيا عبر شبكة اتصالات مصر.

وكان رئيس الوزارء السابق المهندس إبراهيم محلب قد أصدر قرارا فى 3 سبتمبر 2014 بتشكيل لجنة وزارية تضم ممثلين عن وزارات الاتصالات والدفاع والمالية والاستثمار وهيئة الرقابة المالية، لبحث آليات تخارج المصرية من فودفون خلال 6 شهور فى موعد أقصاه ديسمبر 2015 لكنها فشلت فى تنفيذ مهمتها.

«المال»: متى سيتم قياس جودة خدمات الإنترنت الثابت ADSL على غرار جودة خدمات الهاتف الأرضى والمحمول بعد التعاقد مع شركة عالمية متخصصة ؟

«طلعت»: بالطبع ستتضمن تقارير الجودة الصادرة عن جهاز تنظيم الاتصالات لاحقا تلك القياسات.

«المال»: هل أنت راض عن مستوى جودة خدمات الاتصالات المقدمة للعملاء؟

طلعت : دائما يوجد مجال للتحسين.

يشار إلى أن وزارة الاتصالات تفاضل حاليا بين شركتين عالميتين للتعاقد مع إحداها على قياس جودة خدمات الاتصالات بالسوق المصرية بعد اختبار قدراتهما الفنية بعد تنفيذ مشروع تجريبى، على أن تقوم الشركة الفائزة بإجراء قياسات متنوعة وتفصيلية لكل منطقة على مستوى الجمهورية، وتنشر النتائج على الموقع الإلكترونى لجهاز تنظيم الاتصالات بما يساهم فى تحفيز المنافسة بين المشغلين على تقديم خدمة جيدة للعملاء، وتحقيق الشفافية أمام المواطنين.

«المال»: ما هى حزمة القوانين التى تعكف الوزارة على إعدادها بعد صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؟

«طلعت»: نعمل حاليا على قانون حماية البيانات الشخصية أونلاين، ويعد إحدى ركائز الاستثمار فى صناعة مراكز البيانات والتى تعتمد على تخزين بياناتها خارج الحدود، وبالتالى فإنه لا يمكن جذب استثمارات دون توفير أقصى مستويات الحماية الأمنية، وسيتم طرحه للمناقشة خلال دور انعقاد البرلمان فى أكتوبر المقبل إلى جانب قانون تنظيم معاملات التجارة الإلكترونية والذى سيرى النور قريبا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد صدق على بنود القانون ونشر بالجريدة الرسمية منذ أيام، بعدما وافق عليه البرلمان، ويتكون من 4 أبواب و45 مادة تحدد واجبات والتزامات مقدمى الخدمات عبر شبكة الإنترنت، والعقوبات المفروضة عليهم سواء بالحبس أو الغرامات المالية عند انتهاك سرية بيانات المستخدمين.

