الاتصالات تستهدف صادرات إلكترونية بقيمة 3 مليارات دولار في 2020‎

محمود جمالقال الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات، إن وزارته تستهدف تصدير منتجات إلكترونية في عام 2020، بقيمه 3 مليارات دولار مقابل 1.2 مليار دولار بالوقت الحالي. وأكد عثمان أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم الاستثمار بقطاع الالكترونيات من خلال حوافز قانون الاستثمار الموحد رقم

محمود جمال

قال الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات، إن وزارته تستهدف تصدير منتجات إلكترونية في عام 2020، بقيمه 3 مليارات دولار مقابل 1.2 مليار دولار بالوقت الحالي.

وأكد عثمان أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم الاستثمار بقطاع الالكترونيات من خلال حوافز قانون الاستثمار الموحد رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قانون رقم 23 لسنة 2018 الخاص بحوافز العلوم والتكنولوجيا والإبداع، الذي يستهدف دعم مشروعات البحث والتطوير في مجال الالكترونيات.

وأضاف أن الوزارة تنتظر بشغف اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الأخير، خاصة وأنه يتيح للجامعات لأول مرة إنشاء شركات خاصة للاستفاده من مخرجات المشروعات البحثية.

وأشاد بخريطة الاستثمار الصناعي التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا، وتحدد نوعية الصناعات التكميلية والمغذية المطلوبة في ظل تبني الحكومة خطة لتصنيع من 1.5 مليون إلى 2 مليون عداد ذكي سنويًا.