الاتصالات تستهدف زيادة مساهمتها فى الناتج المحلى إلى 8%‎

المال – خاصتستهدف وزارة الاتصالات زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 3.5 % إلى 8%، وزيادة الصادرات التكنولوجية من 3.2 مليار إلى 20 مليار دولار، وتوفير 4.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة حتى 2025.كما تسعى أيضا إلى إنشاء 10 مصانع للإلكترونيات والتوسع فى المدن الذكية لتكون 1

المال – خاص

تستهدف وزارة الاتصالات زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 3.5 % إلى 8%، وزيادة الصادرات التكنولوجية من 3.2 مليار إلى 20 مليار دولار، وتوفير 4.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة حتى 2025.

كما تسعى أيضا إلى إنشاء 10 مصانع للإلكترونيات والتوسع فى المدن الذكية لتكون 10 مناطق تكنولوجية، واستضافة 5 مراكز للبيانات العملاقة، بالإضافة إلى تعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة، وتشجيع الإبداع وريادة الأعمال، وزيادة الاستثمارات وفتح أسواق جديدة إقليميا ودوليا، والتنمية المجتمعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.