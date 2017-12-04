الاتصالات تستهدف ربط 50 وحدة صحية إلكترونيًّا‎

كشفت هبة عبدالواحد، مدير مشروع العلاج عن بعد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تستهدف تنفيذ مشروع أجهزة العلاج عن بعد في 10 محافظات مطلع 2018؛ بهدف ربط 50 وحدة صحية إلكترونيا قبل أواخر 2018. وأوضحت أن من بين المحافظات…

كشفت هبة عبدالواحد، مدير مشروع العلاج عن بعد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تستهدف تنفيذ مشروع أجهزة العلاج عن بعد في 10 محافظات مطلع 2018؛ بهدف ربط 50 وحدة صحية إلكترونيا قبل أواخر 2018.

وأوضحت أن من بين المحافظات العشر كل من الإسكندرية والقاهرة وكفر الشيخ والوادي الجديد وأسيوط، مشيرة إلى انتهاء الوزارة حتى الآن من تنفيذ 12 وحدة.

جاء ذلك في تصريحات خاصة على هامش فعاليات معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي 2017.

ولفتت إلى أن الخدمة ستكون متاحة للمواطنين بالمجان؛ وقامت شركة Bioegypt بتوريد الأجهزة الطبية؛ فيما نفذت ميلسينس النظام الإلكتروني.

وأضافت أن المشروع يتضمن أجهزة فيديو كونفرانس للربط بين الوحدات الصحية بالمحافظات والمستشفيات المركزية؛ موضحة أنه تم تنفيذ المشروع بـ3 محافظات حتى الآن هي الفيوم والبحر الأحمر والجيزة.

وذكرت هبة عبدالواحد أنه تم الربط بين الوحدات الصحية سالفة الذكر إلكترونيا بالمستشفي العيني الفرنساوي والمركز العام للسموم؛ مستهدفة الربط فيما بعد بمستشفي عين شمس التخصصي وسوهاج الجديدة.