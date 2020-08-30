اتصالات وتكنولوجيا

الاتصالات تستهدف تقديم 150 خدمة حكومية على بوابة مصر الرقمية

على غرار تجربة مدينة بورسعيد الذكية
محمود جمال 11:52 م, الأحد, 30 أغسطس 20 11:52 م, الأحد, 30 أغسطس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت ، مساء الأحد، عن استهداف الوزارة إتاحة 150 خدمة حكومية للمواطنين علي بوابة مصر الرقمية قريبا علي غرار تجربة مدينة بورسعيد ، مقابل 70 خدمة حاليا .

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهيلي في برنامج المواجهة المذاع حاليا علي قناة اكسترا نيوز .

وقال الوزير إن الاتصالات بدأت الاسبوع الماضي مرحلة التشغيل التجريبي للمنصة للوقوف علي نقاط المزايا والضعف وتسعي لطرحها رسميا في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن المواطن يقوم بالتسجيل علي البوابة عبر الرقم القومي وإدخال الاسم الأول للام ثم يتيح النظام للمواطن اختيار اسم مرور وكلمة سر للحصول علي الخدمة .

وتضم الخدمات المتاحة بالوقت الراهن علي منصة مصر الرقمية كلا من  حكومية خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين، وخدمات رخص المركبات والقيادة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وخدمات التوثيق ورفع الدعاوي القضائية بالتعاون مع وزارة العدل كما سيتم اطلاق باقي الخدمات تباعا؛ و يمكن للمواطن سداد رسوم الخدمات بواسطة وسائل الدفع الالكتروني والتي تشمل بطاقات الائتمان وشركات السداد ومحافظ المحمول.

كما سيستطيع المواطنين لاحقا الحصول على هذه الخدمات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول سيتم اطلاقه خلال الأسابيع المقبلة أو من خلال مراكز الاتصال أو من مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

ملف الكاتب محمود جمال

اقرأ أيضاً

وزير الاتصالات : 4 مليارات جنيه تكلفة ميكنة 27 جامعة حكومية.. وإتاحة 100 ألف فرصة تدريبية

محمود جمال 11:58 م, الأحد, 30 أغسطس 20

وزير الاتصالات : تقديم خدمات التوثيق المميكنة في 361 مكتب بنهاية سبتمبر المقبل

محمود جمال 1:57 م, الأربعاء, 26 أغسطس 20

عن قصر السلطانة ملك.. وزير الاتصالات: ما أروع أن يمتزج عبق التاريخ ببريق التكنولوجيا

المال - خاص 1:51 ص, الأربعاء, 26 أغسطس 20

وزير الاتصالات يتفقد أعمال تحويل قصر السلطانة ملك ومبنى تابع لجامعة القاهرة إلى مركزين للإبداع (صور)

المال - خاص 4:27 م, الثلاثاء, 25 أغسطس 20

وزير الاتصالات يشارك في لجان مقابلات المتقدمين للبرنامج الرئاسي للقيادة (صور)

المال - خاص 1:43 م, الأثنين, 24 أغسطس 20

«طلعت» يكلف جهاز تنظيم الاتصالات بتقصي حقيقة واقعة تسريب بيانات عملاء فودافون

المال - خاص 3:10 م, الخميس, 20 أغسطس 20