الاتصالات تستهدف تقديم 150 خدمة حكومية على بوابة مصر الرقمية

كشف وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت ، مساء الأحد، عن استهداف الوزارة إتاحة 150 خدمة حكومية للمواطنين علي بوابة مصر الرقمية قريبا علي غرار تجربة مدينة بورسعيد ، مقابل 70 خدمة حاليا .

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهيلي في برنامج المواجهة المذاع حاليا علي قناة اكسترا نيوز .

وقال الوزير إن الاتصالات بدأت الاسبوع الماضي مرحلة التشغيل التجريبي للمنصة للوقوف علي نقاط المزايا والضعف وتسعي لطرحها رسميا في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن المواطن يقوم بالتسجيل علي البوابة عبر الرقم القومي وإدخال الاسم الأول للام ثم يتيح النظام للمواطن اختيار اسم مرور وكلمة سر للحصول علي الخدمة .

وتضم الخدمات المتاحة بالوقت الراهن علي منصة مصر الرقمية كلا من حكومية خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين، وخدمات رخص المركبات والقيادة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وخدمات التوثيق ورفع الدعاوي القضائية بالتعاون مع وزارة العدل كما سيتم اطلاق باقي الخدمات تباعا؛ و يمكن للمواطن سداد رسوم الخدمات بواسطة وسائل الدفع الالكتروني والتي تشمل بطاقات الائتمان وشركات السداد ومحافظ المحمول.

كما سيستطيع المواطنين لاحقا الحصول على هذه الخدمات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول سيتم اطلاقه خلال الأسابيع المقبلة أو من خلال مراكز الاتصال أو من مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين