«الاتصالات» تستهدف تدريب 225 ألف شاب خلال العام المالي الجاري

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال زيارته لدولة ليتوانيا، أدريجوس جوساس نائب الرئيس التنفيذى لمركز سجلات المؤسسات الحكومية؛ وتم مناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات فى مجالات الخدمات الرقمية والتوقيع الإلكترونى والبيانات المفتوحة.

شهد اللقاء حضور السفير كريم شريف سفير مصر فى الدنمارك والسفير غير المقيم لدى ليتوانيا، و أرتوراس جالوناس سفير ليتوانيا بالقاهرة.

وأوضح طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف خلال العام المالى الحالى تدريب ٢٢٥ ألف شاب باستثمارات ١.٣ مليار جنيه.

وشهد الاجتماع تسليط الضوء على مجموعة من الملفات منها، عمل مركز سجلات المؤسسات الحكومية بليتوانيا الذى يتولى إدارة موارد معلومات مؤسسات الدولة الليتوانية، وكذلك تبادل الخبرات حول استخدامات التوقيع الالكترونى وأدواته والسياسات المنظمة له فى كلا البلدين.

كما تم تبادل الرؤى حول آليات حوكمة البيانات المفتوحة والأطر التشريعية والتنظيمية الضرورية وأهم الضوابط والمعايير لتنظيم عملية نسخ واستخدام البيانات المفتوحة من أجل تعظيم الاستفادة منها فى تعزيز الشفافية ودعم متخذى القرار.

وأكد طلعت على جهود الدولة فى تطبيق منظومة التوقيع الإلكترونى على نطاق الجمهورية من خلال إقامة شراكات بين القطاعين الحكومى والخاص وكذلك تجهيز البنية التحتية اللازمة لنشر استخداماته على نطاق واسع.

واختتم طلعت زيارته إلى ليتوانيا؛ بلقاء رومالداس كليوكاس رئيس جامعة “فيلينيوس تك” التى تعد من الجامعات الرائدة فى مجال علوم التكنولوجيا الحديثة. وذلك بحضور السفير كريم شريف سفير مصر فى الدنمارك والسفير غير المقيم لدى ليتوانيا، أرتوراس جالوناس سفير ليتوانيا بالقاهرة.

وشهد الاجتماع استعراض استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية والتى يتم تنفيذها بمنهجية هرمية بدءا بتدريب أولى لقاعدة عريضة من الشباب لمساعدتهم فى الالتحاق بالعمل بشكل أسرع ثم البرامج التى تهدف لتمكين الشباب فى سوق العمل الحر وتقديم تدريب تكنولوجى متقدم وصولا إلى المبادرات التى تستهدف توفير تعليم وبحث علمى على مستوى عالمى من خلال جامعة مصر للمعلوماتية وانتهاء بمنح الماجستير فى التخصصات المتقدمة من خلال مبادرة بُناة مصر الرقمية. حيث يتم التعاون مع كبرى الجامعات الدولية فى تنفيذ هذه المبادرات.

وخلال اللقاء تم بحث إقامة شراكات أكاديمية وبحثية، والتعاون فى بناء قدرات الشباب المصرى فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

حضر اللقاءات من الجانب المصرى؛ الدكتور أحمد طنطاوى المشرف على مركز الابتكار التطبيقى، والمهندس حازم نبيل نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتأمين المعاملات الإلكترونية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن الدكتور عمرو طعت قد قام بزيارة عمل إلى ليتوانيا استمرت على مدار يومين كان قد أجرى خلالها لقاءات مع وزيرة الاقتصاد والإبداع، ووزير النقل والاتصالات، ونائب وزير الدفاع للأمن السيبرانى، ورئيسة جهاز تنظيم الاتصالات ومسئولى مختبر الابتكار الحكومى فى ليتوانيا؛ وتم التباحث حول فتح آفاق التعاون فى مجالات التحول الرقمى، وبناء القدرات الرقمية، والأمن السيبرانى، واستخدام التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعى فى توفير حلول مبتكرة للقطاع الحكومى.