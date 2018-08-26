الاتصالات تستعين ببيوت خبرة عالمية لتقييم مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية‎

محمود جمال: كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن تكليف الوزارة بيوت خبرة عالمية لوضع رؤية مستقبلية لمشروع إقامة مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقال إنه من المفترض أن تحدد تلك الدراسات آليات تنفيذ المشروع، سواء تمويل ذاتي أو بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن الوزار



محمود جمال:



كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن تكليف الوزارة بيوت خبرة عالمية لوضع رؤية مستقبلية لمشروع إقامة مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال إنه من المفترض أن تحدد تلك الدراسات آليات تنفيذ المشروع، سواء تمويل ذاتي أو بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن الوزارة بحاجه لاستيضاح الرؤي حول تحويل المنطقة إلي مركز إقليمي للصادرات الرقمية، وتوقع أن يستغرق إعداد تلك الدراسه ٦ أشهر علي أقصي تقدير.

يشار إلي أن مدينة المعرفة ستضم حضانات ومسرعات لرعاية مشروعات رواد الأعمال، ومعامل للابتكار والبحث العلمي.