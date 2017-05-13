الاتصالات تخصص بريدًا إلكترونيًا للشكاوى من فيروس wanna cry‎

كشف مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مجموعة من النصائح التى يجب أن يتبعها الأفراد أو المؤسسات عند الاشتباه بالإصابة بفيروس ” wanna cry ” منها عدم فتح رسائل بريد إلكترونى من أشخاص مجهولين المصدر، علاوة على تحديث أنظمة تشغيل اجهزة الحاسبات الشخصية، وعمل نسخ احتياطية من الملفات الشخصية على أكثر من وسيط “فلاش ميمورى أو اسطوانة مدمجة “.

وقال المصدر لـ ” المال ” إنه يمكن إبلاغ مركز طوارئ الحاسب الآلى بالجهاز القومى للاتصالات ” مركز سيرت ” بحالات الإصابة الفيروس على البريد الإلكترونى incident@egcert.eg

يذكر أن الفيروس أصاب 114 ألف نظام تشغيل ويندوز xp على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو نوع من البرمجيات الخبيثة التى تمنع المستخدم من الوصول إلى ملفاته الشخصية، وتجبر ضحاياها على دفع مقابل مالى من خلال بعض وسائل الدفع أونلاين من أجل الحصول على البيانات الخاصة بهم مجددا، حيث يقوم الهاكرز بعمل تشفير لكل الملفات المتواجدة على أجهزة الحاسبات فيما يعرف بـCryptolocker.

وانتشر فى 74 دولة بدأت مساء أمس الجمعة فى بريطانيا ثم انتقل الى دول أخرى منها: ألمانيا وروسيا وإسبانيا وسويسرا وبريطانيا وأمريكا.

وبعد إصابة جهاز المستخدم، فإن الفيروس يستغل الثغرة المعروفة باسم “MS17-0100” لتصل لأجهزة أخرى على نفس الشبكة من أجل تحقيق انتشار سريع أونلاين.