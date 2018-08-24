الاتصالات تبحث إنشاء وحدة لمتابعة تنفيذ استراتيجية التجارة الإلكترونية

المال- خاصأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية البدء في إعداد قانون للتجارة الالكترونية، وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية مثل تطوير منصة إلكترونية للمنتجات المصرية، بالتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين الحكومي

المال- خاص





أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية البدء في إعداد قانون للتجارة الالكترونية، وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية مثل تطوير منصة إلكترونية للمنتجات المصرية، بالتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وبالاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة.

وصرحت الدكتورة نجوى الشناوي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار والمسئول عن استراتيجية التجارة الإلكترونية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن الوزارة تسعى لبدء تنفيذ استراتيجية التجارة الإلكترونية التي من المنتظر وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن تتم متابعتها من قِبل المجتمع الدولي بصفتها أول خطة تصدر بهذا الشكل المتكامل، بالإضافة إلى أنها أحد المحاور الرئيسية لتحول مصر للاقتصاد الرقمي.

ولفتت إلى أن مصر اتخذت خطوات مهمة لتهيئة المناخ التشريعي اللازم للتجارة الإلكترونية، والذي يضم عددًا من القوانين لحماية المستهلك، والتوقيع الإلكتروني، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية خلال الشهر الحالي، بالإضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال الأسابيع الماضية، ومن المقرر مناقشته في البرلمان خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أننا نقوم حاليًّا بالتنسيق مع وزارة الخارجية على بحث إمكانية تمويل الاستراتيجية من مؤسسات التمويل الدولية وعلى إنشاء وحدة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية.

جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في ديسمبر الماضي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وشركة ماستر كارد العالمية، وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة في هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولقد حرصت الوزارة على مشاركة كل الجهات المعنية بالتجارة الإلكترونية في مصر خلال مراحل إعداد الاستراتيجية، ومنها وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، والجمارك، وجهاز حماية المستهلك، والبنك المركزي، والهيئة القومية للبريد، والبنوك التجارية.

وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال أذرعها التنفيذية بدعم الإبداع وشباب المبدعين في مجال التجارة الإلكترونية، ورعاية الأفكار الإبداعية في المراحل المختلفة لتحويل هذه الأفكار إلى مشروعات تجريبية ثم احتضانها حتى تنمو وتصبح شركات ناجحة بهذا المجال. كما تقوم الوزارة بتهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية مواتية تساعد هذه الشركات على الدخول في أسواق إقليمية وعالمية وتؤهلهم للمنافسة على المستويات المختلفة.

ومن المنتظر أن تسهم برامج الاستراتيجية والتوصيات المطروحة في خلق فرص عمل للشباب، وتنمية التجارة الداخلية، والمساهمة في تحقيق الشمول المالي، وزيادة صادرات المنتجات المصرية، وتنمية الصناعات الحرفية، والدخول إلى أسواق إقليمية وعالمية بما يترتب عليه زيادة ونمو حجم التجارة الإلكترونية في الاقتصاد القومي.