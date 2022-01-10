الاتصالات السورية تستعد لطرح رخصة المشغل الثالث للمحمول

انتهت الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات في سوريا من مسودة ترخيص لمشغل ثالث للهاتف المحمول فى البلاد، وفقا لبيان للهيئة لم يتضمن التفاصيل المالية للترخيص الجديد أو موعد الطرح، بحسب وكالة رويترز.

وفى مايو الماضى، قالت وزارة الاتصالات السورية إنها لم تمنح بعد ترخيصا لمشغل ثالث لشبكة الهاتف المحمول في البلاد، وذلك تعليقا على قرار نشر بهذا الخصوص.

وفى تصريحات سابقة لمدير عام “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، منهل جنيدي، قال إن الإعلان عن إدخال المشغل الثالث للاتصالات يصدر حصرا عن وزارة الاتصالات والتقانة، والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، لدى منح الترخيص.

مسؤول: أحد شروط المشغل الثالث أن تكون “الشركة السورية للاتصالات” شريكة بالمشغل

وأشار إلى أن الوزارة ستعلن ذلك عند منح الترخيص النهائي، وأضاف أن أحد شروط المشغل الثالث أن تكون “الشركة السورية للاتصالات” شريكة بالمشغل.

وتعمل في سورية شركتا (سيرتيل) و(MTN) للاتصالات الخلوية منذ عام 2000.

يذكر أن شركتي الهاتف المحمول العاملتين في البلاد منذ عام 2000، وهما (سيريتل)، و(MTN) دخلتا في نزاع مع وزارة الاتصالات التي طالبتهما بتسديد مبلغ يتجاوز 233 مليار ليرة، وفي حين امتنعت الأولى، العائدة لرجل الأعمال رامي مخلوف، عن الدفع، أعلنت الثانية أنها ستدفع ما عليها، إلا أن ذلك لم يحدث، حسبما ذكر مصدر قضائي لـشبكة “آر تى”.

مجلس الدولة السوري يفرض الحراسة على MTN

وفي فبراير الماضي فرض مجلس الدولة السوري الحراسة القضائية على (MTN)، ذلك بناء على دعوى من وزارة الاتصالات السورية، وكان المجلس أصدر قرارا مماثلا ضد شركة سيريتل في يونيو من عام 2020.

وتم فرض الحراسة القضائية بعد ثبوت مخالفة الشركة للالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص، مما أثر على حقوق الخزانة العامة، والتي لها نسبة 21.5% من مجموع الإيرادات.

ونشر مجلس الدولة في سوريا القرار الصادر بحق الشركة، وقال إن محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة بدمشق أصدرت قرارها رقم/102/م/4/ تاريخ 25/2/2021 والمتضمن فرض الحراسة القضائية على شركة MTN سوريا، وذلك بعد ثبوت مخالفتها للالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص، مما أثر على حقوق الخزينة العامة والتي لها نسبة 21.5% من مجموع الإيرادات.

وبموجب القرار تمت تسمية شركة “تيلي انفست ليميتد” حارسا قضائيا لها براتب شهري قدره 10 ملايين ليرة.

وشركة MTN سوريا هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات الهاتف المحمول، وتم إطلاق العلامة التجارية في سوريا في العام 2007.

وMTN سوريا هي جزء من مجموعة MTN العالمية التي أنشئت في عام 1994، وهي تقدم خدماتها لأكثر من 240 مليون مشترك في 22 بلدا في إفريقيا والشرق الأوسط.

يذكر أن مجلس الدولة السوري كان قد فرض في يونيو الماضي على شركة “سيرياتيل” أيضا الحراسة القضائية، وذلك “ضمانا لحقوق الخزانة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.