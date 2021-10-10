«الاتصالات السعودية» توقع مذكرة تفاهم مع «إريكسون» لاستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل الشبكات

وقعت شركة الاتصالات السعودية stc وشركة إريكسون لحلول الاتصالات مذكرة تفاهم للعمل معا على مبادرات مستدامة لتشغيل الشبكات باستخدام الطاقة المتجددة. وتركز هذه الشراكة الجديدة على استكشاف حلول أخرى للمواقع الخضراء لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخلق مبادرات استدامة مناسبة للمملكة العربية السعودية بالتواؤم مع رؤية السعودية 2030.

وفي إطار شراكتها الجديدة مع stc، ستقوم إريكسون بتقديم خبرتها في مجال توظيف أفضل الاستراتيجيات كفاءة في استخدام الطاقة لشبكة stc.

وستقوم الشركتان في إطار المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم، بنشر بعض من حلول المواقع المستدامة والتي تستعرض الطريقة التي تمكن الطاقة المتجددة من تشغيل شبكات المستقبل. وتركز بعض أوجه التعاون على البصمة البيئية وتنفيذ موقع هجين للطاقة الشمسية بالإضافة إلى مبادرات تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتهدف مذكرة التفاهم بين الاتصالات السعودية stc وإريكسون إلى تسريع الخطى نحو دمج الابتكار المستدام في عمليات الشبكة، في ضوء الزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة في عمليات الشبكة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشئون stc عبدالله الكنهل بأن stc تعمل على استراتيجية مستدامة لتطوير ونشر التقنيات التحولية مثل تقنيات الجيل الخامس. وسنستمر في المضي قدمًا في ذلك كممكن رئيسي للتحول الرقمي بالمملكة، كما أننا نهدف من خلال مذكرة التفاهم مع إريكسون إلى رفع سقف صناعة تقنية المعلومات والاتصالات مع التركيز على بناء مستقبل مستدام، وتوفير حلول وخدمات رقمية لتعزيز تجربة العملاء”.

من جانبه، قال ماتياس جوهانسون، رئيس إريكسون السعودية ومصر: “تتيح مجموعة حلول إريكسون الواسعة سهولة التعامل مع نمو حركة مرور البيانات وتقليل استهلاك طاقة شبكة الجوال عن مستواها الحالي. وسوف نعمل بالتعاون مع الاتصالات السعودية stc على تنويع مصادر الطاقة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، واستكشاف مبادرات لتشغيل الشبكات وفق منظور يتسم بالكفاءة والذكاء للطاقة. وتنطوي تقنية المعلومات والاتصالات على إمكانيات فريدة تساهم في تمكين المضي قدمًا نحو اقتصاد منخفض الكربون، وعلى هذا الصعيد فإننا في غاية السعادة للتعاون مع stc لمساعدتها على تحقيق طموحاتها الخاصة بالاستدامة وفق ما تنص عليه رؤية السعودية 2030.