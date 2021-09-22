«الاتصالات السعودية» تجمع قرابة مليار دولار من طرح شركة تابعة في البورصة

الطرح العام الأولي يأتى ضمن سلسلة من الصفقات في بورصة تداول السعودية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس تى سى) أنها أتمت اكتتاب الأفراد والمؤسسات في الطرح العام الأولي للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، إذ جمعت 3.624 مليار ريال سعودي (966.35 مليون دولار)، بحسب وكالة رويترز.

وسعرت الاتصالات السعودية الطرح العام الأولي الأسبوع الماضي، عند قمة نطاق استرشادي لشركتها التكنولوجية، والمعروفة أيضا باسم سولوشنز باي إس.تي.سي.

وقالت شركة الاتصالات السعودية في إفصاح للبورصة إن هذه المبالغ قبل خصم جميع الأتعاب والمصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح.

كانت الاتصالات السعودية قد سعرت في الأسبوع الماضي أسهم سولوشنز باي إس.تي.سي عند 151 ريالا لكل سهم، مما يعني أن القيمة السوقية تبلغ نحو 4.8 مليار دولار.

سولوشنز باي إس.تي.سي تخطط لبيع 24 مليون سهم

وتخطط سولوشنز باي إس.تي.سي لبيع 24 مليون سهم بسعر استرشادي يتراوح بين 136 و151 ريالا للسهم.

كما قالت شركة الاتصالات السعودية، التي تبيع 20% من الشركة، إن دفتر طلبات الاكتتاب استقطب طلبات تجاوزت 130 مرة خلال عملية بناء سجل الأوامر.

واضطلع كل من إتش.إس.بي.سي السعودية ومورجان ستانلي السعودية وإس.إن.بي كابيتال كومباني بأدوار المستشارين الماليين المشتركين.

الطرح العام الأولي يأتى ضمن سلسلة من الصفقات في بورصة تداول السعودية

يأتي الطرح العام الأولي ضمن سلسلة من الصفقات في بورصة تداول السعودية هذا العام، مثل صفقة أكوا باور التي تجاوز حجمها مليار دولار والطرح العام الأولي لمجموعة تداول السعودية، والذي من المحتمل أن يتم في الربع الرابع.

وتأتي الصفقات في أعقاب الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو السعودية الذي جمع 29.4 مليار دولار في 2019، والذي كان أكبر طرح أسهم في العالم.

ارتفاع أرباح الاتصالات السعودية بنسبة 3.56% فى الربع الثانى

وأظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الاتصالات السعودية عن ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 3.56% في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 2.82 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.72 مليار ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس فصلى، انخفض صافي أرباح الاتصالات السعودية بنسبة 4.4% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بأرباح نحو 2.95 مليار ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت “إس تي سي” في بيان إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني من العام 2021، بقيمة 97 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بمبلغ 979 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 968 مليون ريال مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 11 مليون ريال.

وكذلك يعود ارتفاع الأرباح، إلى انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 177 مليون ريال، نتيجةً انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ 201 مليون ريال والمصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 73 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 97 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت أرباح “إس تي سي” بنسبة 2.41% لتصل إلى 5.77 مليار ريال، مقارنة بأرباح نحو 5.64 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2020.